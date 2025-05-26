В Китае обнаружили золота почти на 80 млрд евро: новое месторождение удивило даже ученых

Китайские археологи обнаружили на территории страны одного из крупнейших месторождений золота в новейшей истории. Речь идет более 1000 тонн драгоценного металла – его совокупная оценка достигает 600 млрд юаней (около 78 млрд евро). Но удивляет оно не только своими размерами, но и чистотой жилы.

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Как сообщает Daily Galaxy, месторождение Вангу находится в провинции Хунань в центральном части страны. Обнаружить его удалось благодаря современным технологиям – передовым методам разведки, включая использование трехмерного геологического моделирования.

Отмечается, что месторождение состоит из более чем 40 отдельных золотых жил, которые простираются сквозь коренную породу на глубине до 3 км. Первоначальная разведка на отметке 2 км выявила около 300 тонн запасов, но дальнейшее бурение позволило обнаружить более глубокие и перспективные слои.

Причем добытая руда содержит до 138 г золота на метрическую тонну, что довольно редко встречается в современно золотодобыче. Это говорит об исключительном качестве менерализации.

"Многие пробуренные керны горных пород показали видимое золото", – говорит эксперт по разведке руды Геологического бюро Хунани Чэнь Жулинь.

Открытие месторождения Вангу стало возможным благодаря передовым методам разведки, включая использование трехмерного геологического моделирования. Эти инструменты позволили ученым точно определить подземные образования и направить буровые установки к богатым золотом зонам с большей точностью, чем при традиционных методах.

На сегодняшний день по периферии основного месторождения продолжаются буровые работы, что привело к обнаружению дополнительных золотых жил. "Золото также было обнаружено во время бурения по периферийным зонам участка", – говорит замдиректора Геологического бюро Хунани Лю ​​Юнцзюнь, допустив расширения известных границ месторождения по мере его разведки.

С другой стороны местные власти опасаются нагрузки для окружающей среды в результате георабот. Поэтому для обеспечения экологической ответственности работы будут проводиться под строгим нормативным надзором.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, на мировых рынках в апреле ощутимо подорожало золото. Котировки металла поднялись выше 3500 долларов за унцию, что стало для него историческим рекордом.

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