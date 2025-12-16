Таких цен на нефть не видели с 2021 года: как повлияла Украина

На фоне оптимизма относительно перспектив прекращения войны в Украине американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела до 57 долларов за баррель. Это стало самым низким ее уровнем с февраля 2021 года.

Об этом сообщили в Bloomberg. Эксперты связывают это с прогрессом на переговорах Украины и США, где президента Владимира Зеленского заверили, что после подписания мирного соглашения Соединенные Штаты предоставят существенные гарантии безопасности.

В таком случае ограничения на экспорт российской нефти могут быть сняты, что повлияет на ситуацию на и без того хорошо обеспеченном рынке. Поэтому нефть может завершить год с убытками, поскольку, как прогнозируют эксперты, и в этом, и в следующем году на рынке предложение будет преобладать над спросом.

Беспокойство относительно избытка нефти уже начали проявляться на ближневосточном рынке нефти, который является ключевым для этого ресурса. Учитывая это, нефтетрейдеры начали распродавать на биржах свои позиции как в WTI, так и в эталонной Brent.

"Нефть продолжает торговаться тяжело, поскольку сегодняшние заголовки свидетельствуют о растущем консенсусе относительно элементов потенциального прекращения огня между Россией и Украиной. Хотя прекращение огня не повлечет внезапной волны возвращения российских баррелей на рынок, оно существенно уменьшит риск будущих сбоев в поставках", – сказала старший трейдер по энергоносителям CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин, но отметила, что неясность некоторых деталей мирного соглашения может поддержать цены.

Есть и другие геополитические факторы, которые сейчас влияют на котировки нефти. В частности то, что Украина интенсифицировала удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и месторождениям в Каспийском регионе. Также свой отпечаток оставили риск военных действий США в Венесуэле (особенно после задержания американскими войсками венесуэльского танкер) и данные об активизации спроса на нефть в Китае и нефтеперерабатывающей активности этой страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны "Большой семерки" (G7) планируют нанести новый удар по торговле российской нефтью. Они собираются установить два типа предельной цены: отдельная – для продуктов, торгуемых с премией, и со скидкой к сырой нефти.

