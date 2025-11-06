Российскую нефть ждет новый мощный удар: что планируют в G7

Страны"Большой семерки" (G7) планируют нанести новый удар по торговле российской нефтью. Они собираются установить два типа предельной цены: отдельная – для продуктов, торгуемых с премией, и со скидкой к сырой нефти.

Об этом сообщили в Reuters. По словам представителя одной из стран G7, новые ограничения начнут действовать с 5 февраля.

Отмечается, что с 5 декабря вступают в силу ограничения на стоимость российской нефти – 60 долларов за баррель. Кроме того, продолжает действовать эмбарго, которое Европейский Союз наложил на импорт российской сырой нефти морским транспортом.

Также с 5 февраля будут введены ценовые ограничения на произведенные в России нефтепродукты: дизельное топливо, керосин и мазут. Это должно еще сильнее уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну в Украине.

Но новый план G7 уже сталкивается с вызовами. Лимит цен на нефтепродукты реализовать сложнее, чем ограничить цены сырой нефти – из-за существования большого разнообразия нефтепродуктов. Их цена часто зависит от того, где они покупаются, а не от непосредственного производителя.

Например, дизельное топливо и керосин обычно торгуются с премией к сырой нефти, а мазут – со скидкой. Именно поэтому "Большая семерка" рассматривает два разных типа ограничения цен. Таким образом, коалиция семи крупнейших экономически развитых стран преследует две цели:

лишить Москву доходов;

избежать разбалансировки мирового энергетического рынка и повышения цен для потребителей в собственных странах.

Цены на продукцию зависят от спецификаций, в частности содержания серы и металлов. Например, мазут с низким содержанием серы сейчас торгуется примерно на 150 долларов за тонну дороже, чем мазут с высоким содержанием серы. Цены на дизельное топливо торгуются с премией на 40 долларов за баррель выше стоимости на датированную нефть Brent.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в следующем году мировой рынок нефти столкнется с огромным профицитом нефти – он достигнет 4 миллионов баррелей в день. Такая ситуация будет обусловлена тем, что производители ОПЕК+ и их конкуренты увеличивают добычу, а спрос остается низким.

