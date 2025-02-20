Тайные поставки в Кремль: с чьей помощью норвежские детали оказались в России, несмотря на санкции

Норвежская компания Kongsberg Automotive продала на 2,7 миллионов евро запчастей турецкой Hidirusta Otomotiv, которая впоследствии перепродала их в Россию. Несмотря на санкции, эти детали могли быть использованы в военной технике РФ, подрывающей политику экспортных ограничений Запада.

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Об этом говорится в совместном расследовании проекта "Схемы" и норвежского общественного вещателя NRK. Журналисты выяснили, что запчасти получили российские компании, связанные с оборонным сектором РФ.

Это вызвало серьезную обеспокоенность, ведь после начала полномасштабного вторжения Россия использует гражданские грузовики для военных нужд – перевозку техники, личного состава и даже запуска беспилотников Shahed-136. Журналисты получили таможенные документы РФ, подтверждающие, что с июля 2022 по апрель 2024 года компания Hidirusta Otomotiv осуществила более 100 поставок деталей Kongsberg Automotive в Россию.

До 2022 года эта турецкая компания вообще не работала с российским рынком, однако после начала войны РФ стала ее основным покупателем. Запчасти, попадавшие в Россию, покупали две крупные российские компании :

"А.П.Р." , поставлявшей автозапчасти компании "Оренбургагроснабтехсервис", имеющей связи с " Кировским заводом" – предприятием, которое находится под санкциями США и производит гусеничное шасси для военной техники;

, поставлявшей автозапчасти компании "Оренбургагроснабтехсервис", имеющей связи с " – предприятием, которое находится под санкциями США и производит "Грузавтозапчасть-36", которая сотрудничала с "Балтийским Лизингом" - компанией, поставлявшей технику для военных полигонов РФ.

Россия активно применяет гражданскую технику в военных целях. После полномасштабного вторжения грузовики все чаще перевозят военную технику, а некоторые модели даже используют для запуска дронов Shahed-136, которыми РФ атакует Украину.

То есть, на первый взгляд, обычные запчасти к грузовикам могут помогать российской армии поддерживать мобильность войск, ремонтировать транспорт и даже наносить удары по украинским городам. Kongsberg Automotive утверждает, что прекратила прямые поставки в Россию еще в 2022 году, но не контролировала дальнейшую перепродажу своих деталей после продажи их турецкой компании.

После расследования журналистов норвежская компания заявила, что разрывает сотрудничество с Hidirusta Otomotiv и вводит новые, усиленные меры по проверке клиентов. Впрочем, факт остается фактом: из-за пробелов в системе контроля санкций РФ получила тысячи подсанкционных запчастей, которые могли использоваться в военных целях.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политикеВладислав Власюк заявил, что такие схемы обхода санкций "взрывают эффективность политики ЕС" и позволяют России получать критически важные компоненты для поддержки своей армии. Турция остается ключевым хабом для обхода санкций, через который в Россию продолжают поступать западные товары, которые могут использоваться в военных целях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если Украина и Россия достигнут мирного соглашения, странам Запада придется снять санкции с РФ. Однако финальные параметры урегулирования должны удовлетворить все стороны, а Европейский Союз также должен быть вовлечен в этот процесс.

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