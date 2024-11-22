Недра под ключ: СМИ узнали, как Опимах из Госгеонедр помог Сергею Шапрану получить подсанкционные месторождения

Броварскому экс-депутату и бизнесмену Сергею Шапрану и его партнеру Владимиру Осипову удалось в рекордно короткие сроки переоформить для своей фирмы спецразрешение на добычу ископаемых. Содействие дельцу, которого неоднократно обвиняли в незаконной добыче песка и попытке захватить этот рынок, вероятно, оказал уже бывший глава Госгеонедр Роман Опимах. И это не единственное сомнительное решение, принятое ведомством под его руководством.

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Об этом говорится в расследовании, которое провели журналисты издания "Акценты". По их данным, Госгеонадра и Опимах могли способствовать передаче Шапрану подсанкционных карьеров в Житомирской области.

Спецразрешения на добычу ископаемых в Пинязевицком месторождении Житомирской области – один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" российско-украинского бизнесмена Игоря Наумца, на завладение которыми был нацелен Шапран, говорится в материале.

Как отмечают журналисты, предварительное спецразрешение на пользование недрами было выдано еще в 1997 году Государственной службой геологии и недр Украины. Оно было оформлено на АО "Малинский камнедробильный завод", входившее в сферу интересов группы компаний "Юнигран".

Действие спецразрешения было остановлено из-за применения к владельцам компаний-недропользователей санкций СНБО. В то же время уже весной 2024 года Госгеонадра возобновили действие ряда "юниграновских" спецразрешений, о чем стало известно из приказа Романа Опимаха №123 от 18 марта 2024, обнародованном на официальном сайте Службы 22 марта 2024 года. Речь шла о четырех карьерах, среди которых Коростенский, Пинязевицкий, Малинский и Коростышевский.

После журналистского расследования и огласки, 5 ноября 2024 года Хозяйственный суд Киева постановил запретить Госгеонадрам вносить изменения в Государственный реестр спецразрешений на пользование недрами по смене владельца специального разрешения, выданного на имя АО "Малинский камнедробильный завод". Кроме того, суд запретил заключать, подписывать и изменять соглашение об условиях пользования недрами, что касается и спецразрешения, предоставленного для разработки Пинязевицкого месторождения от 24 января 1997 года.

Журналисты утверждают, что соглашение о передаче прав на пользование спец разрешением было заключено с нарушением Указа Президента №279/2023 от 12 мая 2023 года. Ранее, 30 октября, тот же суд заблокировал попытку продажи Коростенского месторождения. Тогда было принято решение о запрете Госгеонадрам менять и владельца спецразрешения, выданного АО "Коростенский карьер". "Таким образом, столичный Хозсуд сделал важный шаг для возвращения под государственный контроль активов крупного промышленного предприятия, которое, вероятно, занималось незаконной передачей прав на добычу, в нарушение действующих санкционных ограничений", – считают расследователи.

Однако в Госгеонедрах с таким решением суда не согласились. Как сообщают журналисты, 7 и 14 ноября соответственно Государственная служба геологии и недр Украины обратилась в Северный апелляционный хозяйственный суд с почти идентичными апелляционными жалобами, в которых просит отменить оба определения первой инстанции о запрете внесения изменений в госреестр относительно спецразрешений.

"И буквально в тот же день, 14 ноября, не ожидая даже результата апелляции, Госгеонедра согласовали отчуждение компанией ООО "Новэл Пром" четырех специальных разрешений на добычу гранитов в пользу ООО "Малинская добывающая компания" и ООО "Коростенская добывающая компания" Сергея Шапрана. Об этом свидетельствует опубликованный на официальном сайте приказ №532 от 14.11.2024 года за подписью и.о. председателя службы Сергея Дехтяренко", – говорится в расследовании.

Дехтяренко появился в документе не случайно, отмечают журналисты. Ведь 8 ноября Кабинет министров официально уволил Романа Опимаха с должности главы Государственной службы геологии и недр Украины – у него закончился пятилетний контракт.

"Примечательно, что процедуру по переоформлению спецразрешения, обычно занимающую недели, провели за один день и при персональном присутствии уже бывшего главы Госгеонадра Опимаха. Это может указывать на личную заинтересованность чиновника в выведении ценного актива из-под ареста и передаче его в руки структур из орбиты Шапрана-Осипова", – подчеркивают расследователи.

В то же время, они отмечают: если проанализировать предыдущую деятельность Опимаха на должности, "многое становится объяснимым". Опимах был назначен на должность главы Государственной службы геологии и недр Украины в 2019 году. Но в то же время, как говорится в материале, он оставался исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний, объединяющей и представляющей интересы частного бизнеса.

Как свидетельствуют данные журналистского расследования, только в первый год по каденции Опимаха поступления в государственный бюджет за пользование недрами сократились в 20 раз. Однако у самого чиновника появилась люксовая квартира в Киеве стоимостью более 4 млн грн, отмечают расследователи.

"Возглавляемая им Государственная служба геологии и недр Украины неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за обвинений в непрозрачных процедурах распределения специальных разрешений на недр. Чиновники ведомства часто критиковались за многочисленные проигрыши в судах, которые становились следствием нарушений в их работе", – отмечают журналисты. По их данным, Госгеонадра нарушали процедуру и сроки отказа в выдаче разрешения, из-за чего компании через суд добивались его получения.

В частности, так произошло со скандально известной "Бурисмой", основателем которой является скандальный экс-министр Николай Злочевский, или "Голден Дериком", которую связывали с бывшим министром экологии Эдуардом Ставицким. Также сообщается, что во время карантина в связи с COVID-19 Госгеонадра провели аукцион, на котором за минимальную стоимость – 3400 грн за гектар – было продано разрешение на опытно-промышленную разработку янтаря в Олевском районе.

"Однако сам Роман Опимах – явно остался "в плюсах". Его декларация, представленная в НАПК 17 ноября, изобилует ценными объектами недвижимости. Кроме уже упомянутой квартиры в Киеве за 4 млн грн, приобретенной в 2020 году, семья главы владеет еще тремя жилищами в столице, нежилым помещением, машиноместом и во время войны арендует жилье в Испании, где и живут жена и дочь Романа Евгеньевича", – отмечают журналисты.

Также они обратили внимание, что избранница Опимаха Елена является владелицей компании ООО "Диривер Ассошиэйтс". Эта фирма с уставным капиталом в 1000 грн зарегистрирована в обычном жилом доме и занимается "консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления". По данным финансовой отчетности, активы предприятия составляют всего 3900 грн, а доходов у него нет.

"Кого и как консультирует структура Опимахов – большая тайна. Однако факт остается фактом: вопреки определению суда и аккурат перед окончанием своих полномочий Роман Опимах таки передал спецразрешения на добычу ископаемых на Житомирщине структурам, связанным с пророссийскими деятелями Шапраном и Осиповым, причем – в обход государства. Похоже, теперь он может со спокойной душой сбежать в Испанию? Надеемся, что компетентные органы, которым небезразличны национальные интересы, этого не допустят. И остановят произвол с передачей ценных месторождений в сомнительные частные руки", – отмечают журналисты.

Ранее СМИ стало известно, что активы "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен вместо национализации оказались в частной собственности. Журналисты проекта "Схемы" в раскрыли, как бизнес Наумца, внесенного в санкционный список СНБО, был через фирмы-"прокладки" и схему с кредитованием передан Шапрану.

Для передачи подсанкционных активов Шапрану, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран", – ООО "ЮНИ Стоун Плент", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ ЛОГИСТИК" и ООО "ЮНИ ЛЮКС". С 2022 года подсанкционная группа компаний, чьи активы подлежали аресту, начала распродавать им имущество по заниженным ценам. Таким образом, были переданы все ключевые активы – от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря.

Как отмечают авторы расследования, Шапран является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, Шапран занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". В то же время деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Также, как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве.

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