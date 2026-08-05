"Они важны для нас, потому что трудолюбивы": бизнес в Чехии рад новым беженцам из Украины

2025 год стал первым, когда среди вновь прибывших украинских беженцев в Чехии зарегистрировали больше мужчин, чем женщин. Впрочем, из-за нехватки работников в ряде отраслей местные работодатели считают эту тенденцию положительной для экономики.

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Об этом сообщает Novinky. При этом отмечается, что глобального влияния демографические изменения в последней волне украинских беженцев не оказали – женщины по-прежнему преобладают по численности над мужчинами.

Мужчины массово уезжают в Чехию

По данным Министерства внутренних дел Чехии, по итогам прошлого года количество украинских мужчин трудоспособного возраста в стране выросло более чем на 21 тысячу человек. В результате доля женщин среди вновь прибывших беженцев снизилась до 48,3% с 56,3% в 2024 году.

Главным фактором демографического сдвига называют смягчение правил выезда – в августе прошлого года мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет (не подлежащим призыву) разрешили выезжать из Украины. В результате осенью количество выданных разрешений на пребывание молодым украинцам в Чехии на отдельных этапах достигало более 1000 человек в неделю, но в начале этого года ситуация стабилизировалась до менее 100 в неделю.

Всего в этой стране проживает более 394 тыс. украинских беженцев (против 380 тыс. в прошлом году). И если количество женщин трудоспособного возраста (18–65 лет) осталось на уровне около 160 тыс. человек, то мужчин этой же возрастной категории стало больше — с 110,8 тыс. до 132 тыс. Таким образом, общая доля женщин по-прежнему составляет большинство — около 54%.

Реакция чешского бизнеса

Президент Ассоциации торговли и туризма и вице-президент Торговой палаты Томаш Проуза отмечает, что первую волну украинской миграции составляли преимущественно женщины, но они часто не могли выполнять тяжелую физическую работу. Сейчас, напротив, чаще приезжают мужчины трудоспособного возраста.

"Это очень важное пополнение, которое поможет экономике в строительстве, машиностроении или логистике", – говорит он.

В свою очередь, по словам президента Ассоциации отелей и ресторанов Вацлава Старека, украинцы охотнее, чем чехи, работают в сфере услуг, например, официантами в ресторанах. В то время как местное население постепенно теряет интерес к этим должностям.

"Они важны для нас, потому что трудолюбивы, и с ними не возникает языкового барьера", – говорит Старек.

Условия для легализации

Для беженцев, которые интегрировались, Чехия ввела специальное разрешение на долгосрочное проживание сроком на 5 лет с возможностью последующего получения вида на жительство. Основное требование – официальный годовой доход не менее 440 тыс. чешских крон брутто. На данный момент такой статус получили около 15 тыс. человек (54 % из них – женщины).

Но вскоре правила снова изменятся: страны ЕС согласились не предоставлять временную защиту военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 23 до 60 лет.

Решение должно вступить в силу в ближайшие недели. Однако мужчины, получившие статус временной защиты в ЕС ранее, изменениями не затронуты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в бесплатных курсах чешского языка в местном центре занятости – Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским Союзом.

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