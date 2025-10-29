Страна ЕС изменила условия въезда из Украины: что важно знать

Украинцам, пересекающие границу с Венгрией, придется проходить систему Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных. Новое требование начало действовать с 28 октября.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Отмечается, что целью внедрения новой системы является ускорение пограничного контроля, повышение безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС, но это не повлияет на общий порядок пересечения границы.

Ранее EES начала действовать в пунктах пропуска "Берегшурань – Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь – Чоп" (с 21 октября). Теперь ее запустили и на остальных пунктах пропуска:

"Косино – Барабаш" (автомобильный);

(автомобильный); "Дзвонковое – Лонья" (автомобильный);

(автомобильный); "Вилок – Тисабеч" (автомобильный);

(автомобильный); "Великая Паладь – Надьгодош" (автомобильный, новый);

(автомобильный, новый); "Чоп – Захонь" (железнодорожный).

Как работает новая система

EES – это электронная система, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее цель – укрепление безопасности, точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействие незаконной миграции. Ее ввели с 12 октября.

Это касается граждан всех третьих стран, в том числе и украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе (до 90 дней в течение 180 дней). Во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию, которая будет предусматривать:

фотографирование лица;

снятие четырех отпечатков пальцев;

указание имени и типа проездного документа.

В будущем при пересечении границы проверка будет продолжаться быстрее, ведь данные автоматически будут сверять с уже сохраненными в базе. Кроме того, система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Стоит учитывать, что сбор биометрических данных будет обязательным для всех: как при въезде, так и при выезде с территории Шенгенской зоны. Для украинских туристов это означает, что процесс на границе станет цифровым и более контролируемым, что особенно актуально для тех, кто часто путешествует на собственном авто, ведь система будет фиксировать время пребывания и автоматически выявлять нарушения.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам будет сложнее въехать и выехать из Румынии. Начиная с 27 октября и в течение следующих 33 дней в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" будет закрыто автомобильное движение в промежуток времени с 9:00 до 15:30 часов из-за ремонтных работ на мосту через Тису.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!