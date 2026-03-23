В Украине массово переписали цены на аренду 1-комнатных квартир: сколько теперь стоит

Во многих крупных городах Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Харькове, где за последние 6 месяцев стоимость съема такого жилья повысилась сразу на 50%, до средних 6 000 грн.

Также значительно подорожала аренда в Запорожье. По данным аналитиков крупного профильного портала, в середине марта цены здесь повысили на 40% – до средних 7 000 грн.

Сразу в 2-х городах стоимость аренды "однушки" выросла более, чем на 30%. Это:

Черкассы – на 35%;

Ужгород – на 32%.

В Тернополе аренда подорожала на 27%. В Одессе – на 25%. Также рост цен зафиксирован в:

Виннице – на 22%;

Ивано-Франковске – 21%;

Хмельницком – 17%;

Кропивницком – 14%;

Полтаве – 11%;

Львове – 6%.

Снизили же цены только в 2-х города. Ими стали:

Сумы – сразу на 25%;

Киев – 1%.

В остальных же городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, отмечается, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 6 000 до 22 200 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 22 200 грн. А также в:

Львове, Ивано-Франковске – 17 800 грн;

Киеве – 16 900 грн;

Луцке – 15 500 грн;

Черновцах – 14 200 грн;

Виннице – 14 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове, Николаеве и Сумах. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 6 000 грн.

В Украине собираются переписать правила по аренде квартир

Тем временем, в Украине могут существенно снизить налог на аренду квартир – с 23% до 7%. Ожидается, что это поможет вывести рынок из "тени".

"На сегодняшний день 23% – это неподъемная сумма, которая не позволяет выводить рынок из тени. На сегодняшний день мы видим, если говорить о справедливом налогообложении, его в районе 7%", – объяснила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа").

При этом она подчеркнула: в 2024 году налог за сдачу жилья в аренду уплатили лишь 900 украинцев. Что, по мнению нардепа, свидетельствует об огромной "теневом" рынке аренды – ведь квартиры или дома в стране арендуют сотни тысяч людей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отмечала Шуляк ранее, идея введения в Украине обязательной регистрации договоров аренды призвана вывести недобросовестных арендодателей из тени. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, по ее словам, намерены штрафовать.

