Стоимость квартир ощутимо переписали: сколько стоит "квадрат" в Киеве

В Киеве подорожали новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость квадратных метров в новостройках здесь увеличилась на 2,4%, или 1 250 грн – со средних 52 000 до 53 250 грн (без учета количества комнтат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год же подорожание составило сразу 15,64%, или 7 200 грн.

Впрочем, отмечается, за последний месяц цены снизились – на 1,11%. Что, возможно, является признаком зарождения нового тренда на рынке.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

Самой распространенной ценой для жилья в новостройках является, по данным аналитиков, 22 400 грн/кв.м – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить:

25 200 грн – по 7,2%;

19 600 грн – 6,8% объявлений.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 8 400 грн. Однако таких всего 0,3%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

По данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 40 050 до 109 950 грн. Т.е. разница составляет около 70 000 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 40 050 грн за квадратный метр. А также Дарницком – 42 000 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Святошинский – 46 700 грн;

Днепровский – 47 275 грн;

Оболонский – 49 500 грн;

Соломенский – 49 800 грн;

Голосеевский – 53 375 грн;

Подольский – 61 950 грн;

Шевченковский – 70 525 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 109 950 грн.

В Украине хотят переписать правила для недвижимости

Вместе с тем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елены Шуляк ("Слуга народа"), необходимость же в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, больше всего зарплаты аренда 1-комнатной квартиры "съедает" в Ужгороде. Там за наем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка. Меньше всего – в Харькове, 19%.

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