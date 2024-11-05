Ждать уже недолго: стала известна дата, когда в Украине легализуют и обложат налогом криптовалюту

Закон о налогообложении и регулировании криптовалют может быть принят в Украине уже в январе 2025 года, что создаст новые правила для рынка цифровых активов. Компромиссный законопроект от Минцифры и НКЦБФР определит ставку налогов и основных регуляторов криптоиндустрии.

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Об этом пишет Forbes. В Верховной Раде зарегистрированы два основных законопроекта, которые будут регулировать обращение криптовалют: один представлен Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а другой – Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры). Ожидается, что объединенный законопроект может быть принят в начале 2025 года.

На рынке криптовалют ключевым вопросом остается определение регулятора и ставки налогообложения. Законопроект от НКЦБФР предлагает ввести три категории виртуальных активов, облагать налогом инвестиционную прибыль на уровне 18%, а также ввести 1,5% военного сбора. Регулирование будет возлагаться на НКЦБФР и Национальный банк Украины (НБУ).

Проект Минцифры предусматривает уменьшенную ставку для физических лиц на уровне 5% в течение первых трех лет, а затем – 9%. По этому документу регуляторами должны стать Минцифры и НБУ. Основным отличием между двумя проектами является подход к классификации виртуальных активов и то, как каждый документ учитывает украинские реалии рынка.

Представители криптоиндустрии в Украине выражают опасения по поводу регулирования. Основатель криптобиржи Kuna Михаил Чобанян считает, что принятие закона следует отложить до завершения войны во избежание дополнительных рисков для предпринимателей. Другие участники рынка, в частности CEO компании CoinsPaid Макс Крупышев, подчеркивают, что необходимость законодательного регулирования является неотложной, ведь это позволит интегрировать криптовалюты в финансовую систему и обеспечить защиту прав владельцев цифровых активов.

CEO блокчейн-компании Peanut.trade Алекс Момот отметил, что оптимальным решением будет тот законопроект, где минимум регуляторов, а юридическая база учитывает специфику криптовалютного бизнеса. В то же время CEO компании Trustee Plus Вадим Груша отметил важность принятия закона, который не только будет отвечать потребностям рынка, но и будет стимулировать его развитие в Украине.

Заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк пояснил, что компромиссный законопроект, объединяющий оба текущих проекта, планируют зарегистрировать в парламенте до конца 2024 года. Реалистичный срок принятия – первое полугодие 2025 года. Основой законопроектов является европейская нормативная база MiCA, определяющая единые правила обращения криптоактивов в ЕС. Украина стремится интегрировать эту модель, чтобы обеспечить взаимосовместимость и доверие иностранных инвесторов.

Принятие закона о регулировании криптовалют может стать важным шагом в развитии финансового сектора в Украине. С одной стороны, это позволит бизнесу работать легально, интегрироваться в международные рынки и обеспечить защиту для инвесторов. Кроме того, возникают риски чрезмерного регулирования, которое может отрицательно повлиять на рост отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Италии решило повысить налог на прирост капитала с криптовалют с 26% до 42%. Такое решение вызвало критику среди инвесторов, считающих его чрезмерным и несправедливым.

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