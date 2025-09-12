Старых цен уже никогда не будет: названа "окончательная" стоимость яблок для украинцев

Яблоки в Украине больше никогда не будут стоить 5 грн за килограмм. Причина не только в инфляции, но и в увеличении экспорта этого фрукта. На внутреннем в удачный сезон цены будут колебаться в диапазоне 30-40 грн/г. Цены на яблоки в крупных торговых сетях Украины действительно держатся в этом диапазоне – в среднем около 38 грн/кг.

Видео дня

Об ценовой ситуации рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью Seeds. Он отметил, что общая динамика способствует развитию украинского производства яблок.

"В этом году, я думаю, яблоки будут по гривен 30-35, 40 – это окончательная цена. То есть не 70, и не 100 гривен за килограмм, как было не так давно. Но и по 5 грн яблоки уже никогда не будут. И для украинских производителей это очень замечательно", – заявил Баштанник.

Почему такие цены

Экспорт позволяет украинскому рынку сохранять баланс, не позволяя избыточному предложению обваливать цены на внутреннем рынке .

. Это также ограничивает ситуативных игроков – "в строю" остаются только системные бизнесы.

– "в строю" остаются только системные бизнесы. Профессиональные садоводы все чаще сосредоточены на экспорте и продают меньше яблок внутри страны .

. Экспорт повышает цены, но улучшает качество яблок.

"Если экспортная цена, условно, 40 грн за килограмм, то цены на внутреннем рынке не могут быть 20. В противном случае, что означает такой бизнес?" – объясняет эксперт.

Сколько стоят яблоки

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 12 сентября крупные сети супермаркетов предлагают покупателям украинские яблоки в среднем по 38,33 грн/кг, что в целом соответствует оценкам Баштанника. В отдельных сетях цены колеблются в диапазоне 33,9 до 49,9 грн/кг:

"Сильпо" – 40 грн/кг;

"АТБ" – 34,95 грн/кг;

"Фора" – 33,9 грн/кг (скидка);

"Метро" – 34,22 грн/кг;

"Новус" – 36,99 грн/кг;

"Варус" – 49,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам дали советы, как сэкономить деньги на закупке лука. Важно не только вовремя сделать покупку, но и выбрать правильный сорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!