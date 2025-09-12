За лук можно будет не переплачивать: украинцам дали советы, как сэкономить деньги на овощах

Средняя стоимость лука в Украине – около 12 гривен за килограмм, но потребители помнят, как зимой 2023 года цена на овощ достигала рекордных 70 гривен. Поэтому чтобы сэкономить, хозяйки могут делать запасы на зиму, пока цены еще не "кусаются".

На украинском телевидении объяснили хозяйкам, как сберечь деньги на покупке лука. Им советуют обращать внимание на сорт, размер и период сбора овоща.

Сорт

Отдавайте предпочтение средне- или позднеспелым сортам, например: Штутгартен Ризен, Ред Барон, Стурон . Они будут лежать лучше и могут храниться от 6 до 9 месяцев.

например: . Они будут лежать лучше и могут храниться от 6 до 9 месяцев. Сладкие и салатные сорта, такие как Марс, а также белый или ялтинский лук, лучше не покупать в больших объемах – они быстро портятся.

Размер

Средние головки лука хранятся лучше всего.

лука хранятся лучше всего. Очень больших или очень маленьких луковиц для долговременного хранения следует избегать.

Период сбора

Лук должен быть собран, когда он полностью созрел .

. Выкапывать его нужно в сухую погоду .

. Правильно собранный лук имеет сухие перья и стройную и тонкую "шейку".

Стоимость лука в Украине

Самым доступным видом лука на украинском рынке является репчатый. Согласно данным "Минфина", его средняя стоимость в крупнейших торговых сетях сейчас 12,29 грн/кг, что почти на 4,5 грн меньше, чем было в августе.

Согласно собственному мониторингу цен OBOZ.UA, сейчас в супермаркетах репчатый лук продают за 8,99-16,90 грн/кг. Цены на овощ следующие:

Novus – 8,99 грн/кг;

"Сильпо" – 9,90 грн/кг;

Auchan – 10,99 грн/кг;

"Фора" – 8,99 грн/кг;

Varus – 9,90 грн/кг;

АТБ – 11.99 грн/кг;

Megamarket – 16,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине стремительно дешевеет белокочанная капуста. Только за неделю цены на этот популярный овощ упали почти на 20% и теперь большинство производителей продают его до 12 грн за 1 кг.

