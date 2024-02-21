Старых цен больше нет: в Украине пересчитали стоимость популярного продукта

В Украине начала дешеветь белокачанная капуста. Так, 21 февраля фермеры готовы вести отгрузки овоща по 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее. Соответственно, в скором времени можно ожидать снижения цен на него и в супермаркетах – однако пока там цены подрасли.

Об удешевлении сообщили аналитики EastFruit. Причиной же этого, отмечается, является, прежде всего, увеличение предложения продукции на рынке – за счет возобновления отгрузок теми производителями, "которые ранее предпочитали придерживать капусту в хранилищах в ожидании более высоких цен".

"Понижательный ценовой тренд в данном сегменте обусловлен заметным снижением торговой активности, как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей. Кроме того, качество продукции в уже открытых хранилищах стремительно ухудшается, что также негативно сказывается на ценах белокочанной капусты", – говорится в сообщении.

В супермаркетах капуста пока дорожает

В то же время в крупных сетях супермаркетов стоимость капусты пока увеличивается. Так, по данным "Минфина", 21 февраля те продают ее в среднем по 15,83 грн/кг, что почти на 1 грн превышает среднюю цену января.

В целом отдельные сети продают капусту по 14,4-20,26 грн/кг. Так:

Novus – 14,99 грн/кг;

Metro – 14,4 грн/кг;

Auchan – 14,6 грн/кг;

Varus – 14,9 грн/кг;

Megamarket – 20,26 грн/кг.

В Украине переписали стоимость сразу ряда важных продуктов

В то же время за год – с января 2023-го по январь 2024-го – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – яйца, цены на которые снизились на 18,7%. Также, по данным Госстата, уменьшилась стоимость:

подсолнечного масла – на 16,1%;

сахара – на 8,4%;

хлебопродуктов – на 2,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, в 2024 году в Украине может подешеветь гречка. Ожидается, что снижение цен составит 5-7%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!