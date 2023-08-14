Старых цен больше нет: продавцы обновили "ценники" на квартиры в Киеве

Квартиры на вторичном рынке Киева подорожали. За последние 6 месяцев средняя стоимость "квадрата" выросла более, чем на 1 500 грн – с 49 902 грн до 51 591 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Как отмечают аналитики, выросли цены и за последний месяц. Впрочем, практически незаметно – только на 236 грн.

Какая цена самая "популярная"

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 44 200 грн – 7,2% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

39 000 грн – 6,7%;

46 800 – 6,5%;

54 600 грн – 6,4%;

49 400 грн – 6,2%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 10 400 грн. Таких объявлений 0,1%.

Где дороже всего

Cамые высокие цены на "квадрат" в Киеве – в Печерском районе, в среднем 85 237 грн. Далее идут:

Шевченковский – 65 584 грн;

Голосеевский – 60 931 грн;

Соломенский – 54 553 грн;

Днепровский – 52 227 грн;

Подольский – 50 669 грн.

Где покупать жилье дешевле всего

Самsе низкие цены зафиксированы в в Деснянском районе – в среднем 40 815 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 45 888 грн;

Оболонский – 47 081 грн;

Святошинский – 48 488 грн.

Аренда также подорожала

Дороже стало и снимать квартиры в Киеве. Так, за последний месяц стоимость аренды увеличилась на 1 048 грн – со средних 12 452 грн до 13 500 грн. Так:

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7 800 грн;

2-комнатные – по 10 400 грн;

3-комнатные – за 11 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в Украине хотят без возможности подавать в суд забирать земельные участки и землю на них для строительства инфраструктуры (первой и второй категории важности). Компенсировать стоимость того, что заберут у собственника, будут по оценочной стоимости.

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