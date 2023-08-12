У украинцев без суда смогут забирать землю и дома: к чему приведет "инфраструктурный" законопроект

В Украине хотят без возможности подавать в суд забирать земельные участки и землю на них для строительства инфраструктуры (первой и второй категории важности). Компенсировать стоимость того, что заберут у собственника, будут по оценочной стоимости.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZREVATEL, это предусмотрено в законопроекте №8225. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний. Авторы документа – Николай Кириченко и Денис Герман (оба представители фракции "Слуга народа").

Адвокат Светлана Саража, которая специализируется в вопросах недвижимости, поясняет: у такого решения могут быть свои риски. Если лишить возможности отстаивать свои имущественные права в суде, это может привести к злоупотреблениям со стороны власти.

"Если смотреть на законодательство в других странах, то четкой аналогии мы не найдем. В США, если государство хочет принудительно выкупить участок, в каждом штате есть своя процедура согласования. Где-то это может быть губернатор штата, а где-то нужно обращаться в суд. У нас же, если принять необдуманную процедуру, могут быть значительные риски", – говорит Саража.

Также есть проблема и с оценкой стоимости земли и домов, если они уже построены на этой территории. По словам адвоката, уже сейчас возникают проблемы, когда оценка недвижимости происходит на основании ранее внесенных в реестр цен. Бывают ситуации, когда эти цены не соответствуют рыночным (они могут быть как меньше, так и выше реальной оценочной стоимости).

"Если компенсация будет происходить исходя из реестров, то такая оценка может оказаться ниже или внизу рынка. Есть вопрос, сможет ли человек купить себе равноценный участок недалеко от того, который у него принудительно выкупят", – говорит адвокат.

Нардеп, член фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий более критично оценивает документ. На своей странице в Facebook отметил, что такая процедура может привести к рейдерству. "Закон о принудительном выкупе для инфраструктуры есть уже давно, и там исключительно судебная процедура. И владелец не узнает о потере собственности из газет – он участвует в судебном деле, где может защитить собственность или защитить право на справедливое возмещение стоимости своей собственности. А когда они под это будут забирать частные санатории в Карпатах, то никто не сможет даже слова вставить", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысили налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!