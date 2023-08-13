Снимать квартиру в Киеве стало намного дороже: старые цены больше неактуальны

В Киеве резко выросла стоимость аренды жилья. Так, за последний месяц стоимость съема квартиры увеличилась на 1 048 грн – со средних 12 452 грн до 13 500 грн. За полгода цены выросли немногим больше – на 1 236 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. За год же, согласно его данным, аренда подорожала сразу на 2 924 грн.

Где дороже всего

Высокие цены на аренду квартир в Шевченковском районе – в среднем 22 500 грн. А также в:

Печерском – 21 500 грн;

Голосеевском –18 000 грн;

Соломенском – 16 000 грн.

Самые "дешевые" районы

Дешевле всего, по данным аналитиков, снимать квартиру в Деснянском районе столицы – 8 750 грн. А кроме того:

Днепровском, Оболонском – 11 000 грн;

Святошинском, Подольском – 12 500 грн;

Дарницком – 13 000 грн.

Сколько нужно заплатить за 1-комнатную квартиру

Снять 1-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 10,2% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

6 000 грн – 9%;

12 000 грн – 6,6%.

Цена аренды 2-комнатного жилья

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн – 10,7% объявлений. Также часто встречаются цены:

12 800 грн – 8,6%;

8 800 грн – 8%.

Сколько стоит снять 3-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 11 000 грн. Таких объявлений насчитывается 8,6%. Также "популярны" цены:

10 000 грн – 7,8%;

20 000 – 7%.

Как не стать жертвой аферистов

Соглашаясь снимать квартиру, нужно помнить: в Украине распространено мошенничество с арендой жилья. А потому, чтобы не стать жертвой аферы, следует придерживаться ряда правил.

Так, внимательно нужно проверять квартиры и дома, которые сдаются по низкой цене. В первую очередь – документы на них. Самые частые "подводные камни":

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дома находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно сделать самостоятельно . В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.

Кроме того, на заключении договора аренды нужно настаивать в любом случае. "Согласно ст. 811 Гражданского кодекса Украины, договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального удостоверения договора аренды жилья, оно может осуществляться по желанию сторон", – отмечают специалисты.

Также важно помнить, что если у квартиры несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них. А если жилье приобретено в браке – необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем с 1 августа программу льготной ипотеки єОселя расширили на всех украинцев. Годовая ставка составит 7% для большинства и 3% для льготных категорий. Это меньше уровня инфляции.

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