Старые цены больше неактуальны: в Киеве переписали стоимость аренды квартир

В Киеве значительно подорожала аренда жилья. Так, в январе 2024 года средняя стоимость съема 1-комнатной квартиры составляла 12 000 грн, тогда за полгода до этого – в июле-2023, – такие квартиры сдавали на 1 100 грн дешевле, по 10 900 грн.

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За год же, по данным крупной профильной площадки, цены изменились еще больше – на 4 000 грн. При этом, подчеркивается, речь идет именно о сданных квартирах, а не ценах в объявлениях.

Дешевле всего, отмечается, снимать 1-комнатные квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем 7 000 грн. За ним идут:

Святошинский – 9 000 грн;

Днепровский – 11 200 грн;

Оболонский – 12 000 грн;

Соломенский, Дарницкий – 13 000 грн;

Подольский – 14 000 грн;

Голосеевский – 15 000 грн.

Самые высокие цены, отметили аналитики, зафиксированы в Печерском районе – в среднем 26 800 грн. А также в Шевченковском – 17 500 грн.

Сколько стоит снять 2-комнатную квартиру

Ощутимо изменилась и стоимость аренды 2-комнатных квартир в столице. Так:

за последние 6 месяцев цены выросли на 3 000 грн – до средних 16 000 грн;

за год – на 4 100 грн.

Самые низкие цены на аренду такого жилья зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 9 000 грн. А также Днепровском – 11 300 грн.

В ряде районов снимать 2-комнатные квартиры немного дороже. В частности:

в Святошинском районе это стоит в среднем 13 000 грн;

Оболонском – 14 000 грн;

Соломенском и Дарницком – 16 000 грн;

Подольском – 18 300 грн.

Самые высокие цены – в Печерском районе, в среднем 38 300 грн. А кроме того:

Шевченковском – 24 000 грн;

Голосеевском – 23 000 грн.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно также указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время практически по всей Украине на вторичном рынке подорожали 1-комнатные квартиры. Однако неравномерно: к примеру, в Николаевской области с декабря 2022-го по декабрь 2023-го средние цены выросли на 3,2%, а в Черниговской сразу на 49,1%.

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