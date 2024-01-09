По старым ценам больше не купить: собственники изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине

Практически по всей Украине на вторичном рынке подорожали 1-комнатные квартиры. Однако неравномерно: к примеру, в Николаевской области с декабря-2022 по декабрь-2023 средние цены выросли на 3,2%, а в Черниговской сразу на 49,1%.

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Также значительное подорожание – на 30% и более – зафиксировано еще в ряде областей. Как рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, это:

Кировоградская – 42,2%;

Черкасская – 38,3%;

Ивано-Франковская – 36,2%;

город Киев – 30%.

В то же время, менее, чем на 10% цены выросли также сразу в ряде регионов. Кроме Николаевской области это:

Житомирская – 5,5%;

Винницкая – 9,2%;

Одесская – 9,3%.

Где подешевело

Вместе с тем, рост цен затронул не полностью всю Украину – в двух областях они снизились. Это:

Херсонская – на 24,9%

Киевская – на 4,8%.

Цены на квартиры

В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры стоят от средних 23 486 до 88 685 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Николаевской области – в среднем 23 486 долларов. А также:

Запорожской – 23 591 доллар;

Херсонской – 23 787 долларов;

Кировоградской – 25 331 доллар;

Сумской – 27 128 долларов.

Дороже всего жилье стоит в Киеве – в среднем 88 685 долларов. А кроме того:

Львовской области – 66 648 долларов;

Закарпатской – 53 401 доллар;

Винницкой – 49 490 долларов;

Одесской – 47 034 доллара.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

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