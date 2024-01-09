По старым ценам больше не купить: собственники изменили стоимость 1-комнатных квартир по всей Украине
Практически по всей Украине на вторичном рынке подорожали 1-комнатные квартиры. Однако неравномерно: к примеру, в Николаевской области с декабря-2022 по декабрь-2023 средние цены выросли на 3,2%, а в Черниговской сразу на 49,1%.
Также значительное подорожание – на 30% и более – зафиксировано еще в ряде областей. Как рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, это:
- Кировоградская – 42,2%;
- Черкасская – 38,3%;
- Ивано-Франковская – 36,2%;
- город Киев – 30%.
В то же время, менее, чем на 10% цены выросли также сразу в ряде регионов. Кроме Николаевской области это:
- Житомирская – 5,5%;
- Винницкая – 9,2%;
- Одесская – 9,3%.
Где подешевело
Вместе с тем, рост цен затронул не полностью всю Украину – в двух областях они снизились. Это:
- Херсонская – на 24,9%
- Киевская – на 4,8%.
Цены на квартиры
В целом же, по данным аналитиков, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры стоят от средних 23 486 до 88 685 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Николаевской области – в среднем 23 486 долларов. А также:
- Запорожской – 23 591 доллар;
- Херсонской – 23 787 долларов;
- Кировоградской – 25 331 доллар;
- Сумской – 27 128 долларов.
Дороже всего жилье стоит в Киеве – в среднем 88 685 долларов. А кроме того:
- Львовской области – 66 648 долларов;
- Закарпатской – 53 401 доллар;
- Винницкой – 49 490 долларов;
- Одесской – 47 034 доллара.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.
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