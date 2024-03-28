Старые цены больше неактуальны: собственники ощутимо переписали стоимость квартир в Киеве

Квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более, чем на 6 000 грн – со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц – почти на 3 800 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год же рост цен превысил 9 500 грн.

Цена "квадрата" в 1-комнатных квартирах

Для 1-комнатных квартир же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 45 000 грн. По такой цене формируется 7,7% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 50 400 грн – 7,5%. А кроме того:

48 000 грн – 6,9%;

51 000 грн – 6,6%;

57 000 грн – 6,3%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 9 000 и 15 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

В каких районах дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 82 630 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 73 431 грн;

Голосеевском – 62 450 грн;

Соломенском – 61 603 грн;

Днепровском – 60 234 грн;

Оболонском – 59 673 грн.

Где самые низкие цены

Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе – 45 012 грн. А также:

Святошинском – 50 195 грн;

Подольском – 53 933 грн;

Дарницком – 54 739 грн.

По всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

В целом же, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке изменились по всей Украине. Впрочем, переписали их в сторону как роста, так и снижения.

В целом рост цен составил от 1,01% до 12,48%. В частности, помимо Житомирской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Волынской области – на 11,56%;

Кировоградской – на 8,96%;

Ивано-Франковской – на 8,91%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 4,96%.

Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,26-15,34%. Кроме Херсонской области цены снизились в:

Николаевской – 0,26%;

Одесской – 0,45%;

Закарпатской – 1,49%;

Харьковской – 2,53%;

Запорожской – 2,66%;

Черновицкой – 2,67%;

Чениговской – 3,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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