Старые цены больше неактуальны: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

По всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. Впрочем, переписали их в сторону как роста, так и снижения. Например, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего стоимость такого жилья выросла в Житомирской области – на 12,48%, до средних 40 754 долларов.

Самое большое снижение же зафиксировано в Херсонской области, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Там цены снизились на 15,34%, до средних 20 138 долларов.

Где квартиры подорожали

В целом рост цен составил от 1,01% до 12,48%. В частности, помимо Житомирской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Волынской области – на 11,56%;

Кировоградской – на 8,96%;

Ивано-Франковской – на 8,91%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 4,96%.

Где цены на 1-комнатные квартиры снизились

Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,26-15,34%. Кроме Херсонской области цены снизились в:

Николаевской – 0,26%;

Одесской – 0,45%;

Закарпатской – 1,49%;

Харьковской – 2,53%;

Запорожской – 2,66%;

Черновицкой – 2,67%;

Чениговской – 3,2%.

Сколько стоит купить жилье в Украине

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 20 138 до 93 072 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 20 138 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – 22 962 доллара;

Николаевская – 23 425 долларов;

Кировоградская – 27 600 долларов;

Сумская – 27 887 долларов.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 93 072 доллара. А кроме того:

во Львовской области – 69 255 долларов;

Винницкой – 52 838 долларов;

Закарпатской – 52 603 доллара.

Что с арендой

На рынке аренды же стоимость съема 1-комнатных квартир также изменилась по всей стране. Так, с декабря-2023 по февраль-2024 больше всего подорожал наем такого жилья в Херсонской области – сразу на 51,79%, до 4 250 грн в среднем.

Сильнее всего аренда подешевела на Сумщине – на 22,41%. Там снять 1-комнатную квартиру стоит в среднем 3 513 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание нового жилья – при том, что даже несмотря на падение спроса, в 2023 году цены также росли. Среди причин последнего – достаточно высокий обменный курс гривны по отношению к доллару.

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