Старые цены больше не действуют: на украинских АЗС отказались заметно переписали стоимость бензина

С начала августа 2024 года бензин А-95 на украинских АЗС заметно подешевел. Так, 1 числа они продавали ресурс в среднем по 56,76 грн/л, а 12-го уже по 56,58 грн/л, т.е., на 18 коп. дешевле.

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Самое заметное же изменение цен, по данным Консалтинговой группы "А-95", произошло 8 августа. Тогда они снизились сразу на 17 коп./л.

Сколько стоит бензин А-95 на АЗС

В целом же крупные сети продают бензин по 53,45-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Авантаж 7, 53,45 грн/л. А также:

VostokGaz, Маркет 53,49 грн/л;

SUN OIL 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на бензин

В то же время, по прогнозам Национального банка, стоимость автотоплива в Украине вырастет. Причина – повышение акцизов.

Впрочем, отмечается в в отчете регулятора, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится". В частности, ожидается, что в декабре оно составит 12% год к году – против июньских 25,5%.

Регулятор объясняет: \краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили в Киевской области незаконную продажу фальсифицированного горючего. Как сообщили в Бюро экономической безопасности, фальсификат продавали через сеть АЗС за наличные.

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