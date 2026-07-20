Старые правила больше не будут действовать: украинцам объяснили, как изменится срок действия водительских удостоверений

В Украине введут новые правила выдачи и обмена водительских удостоверений – прежний порядок постепенно перестанет действовать. Отныне после обмена документа срок его действия будет зависеть от открытой категории – для водителей легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов удостоверения будут выдаваться на 15 лет, а для грузовиков, автобусов и другого профессионального транспорта – на 5 лет. При этом порядок получения первого удостоверения, а также обмен без повторной сдачи экзаменов для большинства водителей остаются без изменений.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД). Главное нововведение – введение дифференцированного срока действия водительского удостоверения в зависимости от категории транспортного средства.

Если раньше действовал единый подход для всех категорий, то теперь он меняется. Так, водительские удостоверения для водителей мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей категорий А1, А, В, В1 и ВЕ будут выдаваться сроком на 15 лет. В то же время для профессиональных категорий – С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е и Т, к которым относятся грузовики, автобусы и специализированный транспорт, срок действия составит 5 лет.

Как теперь будут выдавать первое водительское удостоверение

Несмотря на изменения, порядок получения первого водительского удостоверения останется прежним. Как и раньше, документ для новичков будет выдаваться на два года.

По истечении этого срока водитель сможет обменять удостоверение без повторной сдачи теоретического или практического экзаменов. Однако это возможно только при условии, что в течение двух лет он не совершил более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Именно после такой замены начнут действовать новые правила. Водитель получит уже бессрочное водительское удостоверение со сроком действия 15 или 5 лет – в зависимости от открытых категорий.

Сколько будет стоить замена

Плановая или внеплановая замена водительского удостоверения остается платной административной услугой. Гражданин оплачивает стоимость самой услуги и изготовления пластикового документа. Ориентировочная стоимость замены в настоящее время составляет около 650 гривен, отдельно также оплачивается банковская комиссия.

При этом водитель может самостоятельно выбрать, какой документ получить – традиционное пластиковое удостоверение или только цифровой вариант, который будет отображаться в "Кабинете водителя" и приложении Дія. Такая возможность доступна как при онлайн-оформлении, так и при личном обращении в сервисный центр МВД.

Введение новых сроков действия не означает повторного прохождения обучения или экзаменов. При плановой замене водительского удостоверения сдавать теоретический или практический экзамены не требуется. Процедура остается административной.

По общему правилу для обмена необходимо предоставить действующую медицинскую справку, подтверждающую пригодность водителя к управлению транспортными средствами. Однако на период действия военного положения это требование временно отменено, поэтому сейчас медицинская справка для обмена не требуется.

Что будет, если открыто несколько категорий

Кроме того, правительство разъяснило, как будут действовать новые правила в отношении водителей, имеющих несколько открытых категорий. Например, если в водительском удостоверении есть категории В и С, то каждая из них будет иметь свой собственный срок действия. При этом истечение пятилетнего срока действия профессиональной категории не означает, что водитель лишится права управлять легковым автомобилем.

Если гражданин фактически не использует грузовой транспорт, он может и в дальнейшем законно управлять автомобилем категории В в течение всех 15 лет. Зато после истечения срока действия категории С право на управление грузовиками будет временно приостановлено.

Восстановить его можно будет в любой момент после плановой замены водительского удостоверения. Кроме того, если водитель открывает новую категорию, документ придется заменить, а новое удостоверение уже будет выдаваться с указанием отдельных сроков действия для каждой категории.

Где можно обменять водительское удостоверение

Как и раньше, украинцы смогут воспользоваться двумя способами оформления нового документа. Первый вариант – лично обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации. Предварительно нужно записаться через электронную очередь, а водительское удостоверение выдается в день обращения.

Второй способ – онлайн через "Кабинет водителя" или приложение Дія. Готовый документ можно получить в отделении "Укрпочты", заказать курьерскую доставку или забрать в сервисном центре МВД.

Новые сроки действия удостоверений начнут применяться после официального вступления в силу постановления правительства; это произойдет со дня его публикации в газете "Урядовый курьер" или в "Официальном вестнике Украины". После этого Главный сервисный центр МВД отдельно сообщит о точной дате начала выдачи удостоверений по новым правилам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия одобрила изменения, которые позволят украинцам обменивать национальные водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. Нововведение вступит в силу после официальной публикации документа и станет актуальным прежде всего для украинцев, планирующих длительное проживание в стране.

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