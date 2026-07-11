Германия признает украинские водительские права без сдачи экзаменов: подробности решения Бундесрата

Федеральный совет Германии (Бундесрат) одобрил изменения, которые позволят украинцам обменивать национальные водительские удостоверения на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. Нововведение вступит в силу после официальной публикации документа и станет актуальным в первую очередь для украинцев, планирующих длительное проживание в стране.

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Соответствующее решение было принято в ходе 1067-го пленарного заседания Бундесрата. Оно предусматривает внесение изменений в Правила о водительских удостоверениях (FeV).

Украину включат в Приложение 11 Правил о водительских удостоверениях Германии (FeV), которое определяет перечень государств, граждане которых могут обменять удостоверения по упрощенной процедуре. Это означает, что владельцам действующих украинских водительских прав больше не придется повторно проходить обучение или сдавать экзамены для получения немецкого документа.

Упрощенный обмен будет распространяться на права категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. При этом украинская категория A1 при обмене будет соответствовать немецкой категории AM.

Для водителей грузовых автомобилей и автобусов категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE остаются обязательными проверка медицинской пригодности и подтверждение соответствия требованиям к остроте зрения. Если же украинские категории C или D были получены без категории B, для оформления немецкой категории B придется сдавать теоретический и практический экзамены.

При этом автоматический обмен водительских удостоверений не предусмотрен. Для получения немецкого документа необходимо подать заявление в компетентный орган, который проверит личность заявителя, место жительства, действительность удостоверения, открытые категории и отсутствие оснований для отказа. При необходимости информацию могут дополнительно сверить с украинскими органами власти.

Кроме того, изменения предусматривают расширение перечня языков для сдачи теоретического экзамена в Германии — в него будут добавлены украинский и курманджи. Кроме того, Германия будет признавать водительские удостоверения из третьих стран, если они уже были официально обменены в другом государстве-члене Европейского Союза.

При этом новые правила не распространяются на поддельные, аннулированные, просроченные или конфискованные водительские удостоверения. Также они не отменяют действующие требования относительно минимального возраста водителя, законности пребывания в Германии и других обязательных условий получения немецких водительских прав.

Действующий регламент ЕС уже позволяет украинцам, имеющим статус временной защиты, пользоваться украинскими водительскими правами без их немедленной замены. В то же время включение Украины в Приложение 11 FeV открывает возможность получить немецкие права по упрощенной процедуре тем, кто останется в Германии после истечения срока действия временной защиты или изменит основание для проживания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине меняются правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Правительство утвердило новый порядок, который предусматривает разный срок их действия в зависимости от категории транспорта, а также регулярный медицинский осмотр при обмене. При этом большинству водителей не придется повторно сдавать практический или теоретический экзамен.

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