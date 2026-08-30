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Украинцы не смогут продать дом без этого документа: какая "бумага" должна быть у каждого

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
5,7 т.
Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома
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В Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что этот документ не только фиксирует реальные характеристики недвижимости, но и является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Более того, без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно.

Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили:

  • Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.
  • Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

Как должен выглядеть документ

Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:

  • прошнурован;
  • пронумерован.

Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:

  • руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;
  • исполнителя работ;
  • контролера.

Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:

  • состава;
  • фактической площади;
  • объема;
  • технического состояния;
  • и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.

Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:

  • перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;
  • в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;
  • в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;
  • из судебного решения;
  • в других случаях – по желанию заказчика или собственника.

При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.

Когда используется технический паспорт на дом

В то же время, по словам специалистов, технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

  • государственной регистрации права и приватизации;
  • заключении договоров купли-продажи, дарения;
  • реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;
  • изменении целевого назначения объекта;
  • наследовании;
  • разделении или выделении доли с объекта недвижимости;
  • рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны – при чем, не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривая его как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

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