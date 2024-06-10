Старая цена больше неактуальна: в Украине переписали стоимость популярного топлива

В Украине снизились оптовые цены на дизель. В начале месяца она составляла 43,62 грн/л, что на 43 коп./л дешевле, чем было в конце мая. В целом же, ситуация на рынке достаточно стабильная. Так, обвал европейских котировок в начале прошлой недели (3-9 июня) привел к удешевлению ресурса на 1,2-1,8 грн/л – но уже через несколько дней внешний рынок вернулся на прежние позиции, а вот внутренний остался на месте.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: причина этого, по словам трейдеров, заключается в том, что из-за значительного количества ресурса на рынке стоимость дизеля не успела отреагировать на внешние факторы.

"Нужно время. И цены подтянутся и на внутреннем рынке", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: в настоящее время рынок переполнен как на юге, так и на западе Украины – "хотя на последнем предложении точно меньше, но и спрос гораздо ниже". Поэтому, констатируют эксперты, продавать дизель "по каждому из направлений нелегко".

Сколько стоит дизель на АЗС

В свою очередь, крупные сети АЗС в понедельник 10 июня продают дизель в среднем по 52,57 грн/л. Что соответствует цене пятницы 7 июня.

В целом, на заправках бензин продают по 24,49-27,99 грн/л. Самые низкие цены зафиксированы на АЗС:

Luxwen – 24,49 грн/л;

Авантаж 7 – 24,75 грн/л;

RLS – 24,9 грн/л;

Chipo – 24,91 грн/л;

Катрал – 24,97 грн/л;

Кворум – 24,98 грн/л;

Олас, Укрнафта – 24,99 грн/л;

Green Wave – 25 грн/л;

VST – 25,06 грн/л.

Дороже всего дизель продают на заправках SOCAR и ОККО – 27,99 грн/л. А кроме того:

WOG – 27,98 грн/л;

Route 20 – 27,9 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на украинских АЗС ожидается подорожание бензина и дизеля. Причина – готовящееся повышение акцизов на топливо. Впрочем, рост не будет резким – по прогнозам, цены не вырастут даже на 2 грн/л.

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