Экономическая война Трампа затронула Украину: к чему готовятся в Кабмине

Президент США Дональд Трамп лишил Украину временного избавления от пошлин импорт стали и изделий из нее – с марта украинскую продукцию будут облагать дополнительно 25%-ми тарифами, как и импорт из других стран. Поэтому украинское правительство готовится искать альтернативное решение, чтобы предотвратить это.

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Об этом заявила министерша экономики Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что действия новой американской администрации закономерно повлияют на украинскую металлургическую отрасль.

По словам главы Минэкономики, в последние годы украинский Кабмин прилагал все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Благодаря этому в 2024 году большая часть металлургического экспорта (57,9%) была вывезена сама в США.

В целом металлурги продали в Соединенные Штаты продукции на $503,3 млн. с $869,1 млн., что было вывезено за границу в целом. А именно:

чугун – 940 тыс. тонн ($363,4 млн);

трубы – 92 тыс. т ($112,9 млн);

прутки – 3,3 тыс. т ($15,2 млн);

проволока – 3,9 тыс. т ($4 млн);

металлоконструкции – 182 т ($1,3 млн).

"В то же время, как отмечается в самой прокламации Трампа, доля украинской продукции в импорте стали в США минимальна и не имеет существенного влияния на американских производителей... Поэтому мы настроены на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта", - подчеркнула Свириденко.

10 февраля Дональд Трамп подписал указ об отмене временного освобождения от пошлин для импорта изделий из украинской стали и изделий из нее. В документе это объясняется тем, что с 2021 года украинская сталь стабильно занимала долю в 0,5% общего импорта США. В то же время доля экспорта стальных изделий, производимых из украинской стали компаниями из стран-членов Европейского Союза, на рынок США выросла благодаря беспошлинному режиму на 11,2% - до 14,8%.

Также OBOZ.UA сообщал об опасениях относительно растущего импорта украинской стали, возникших среди польских металлургов. Поэтому в октябре местные производители призвали правительство принять меры для защиты внутреннего рынка, чтобы избежать еще большей конкуренции со стороны украинской металлопродукции.

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