Новые IT-санкции США возвращают россиян в 90-е: список компаний, сбежавших из РФ

Начиная с 12 сентября, вступили в силу IT-санкции США, запрещающие иностранным технологическим компаниям предоставлять услуги в России. Ряд компаний уже ограничил доступ для РФ, но предполагается, что после вступления санкций в силу, их станет еще больше.

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OBOZ.UA разобрался, какие сервисы уже ограничили доступ в РФ и как санкции действуют в целом.

Notion

27 августа сервис для создания заметок Notion заявил, что все рабочие пространства пользователей, которые находятся в России, будут заблокированы, а доступ к сервисам с территории страны-агрессора. Запрет вступил в силу 9 сентября.

Miro и Coda

В августе стало известно, что платформа для совместного редактирования документов Miro прекращает работу в РФ и Беларуси. Позже в компании уточнили, что продолжат обслуживать бесплатные аккаунты пользователей в этих странах. В сентябре стало известно о прекращении работы в РФ и Беларуси аналогичного сервиса Coda.

Wix

Одними из последних уйти из РФ решили разработчики конструктора сайтов Wix. На сайте компании предупредили, что с 12 сентября доступ к сервисам Wix для жителей России будет ограничен, а их аккаунты – заблокированы.

Hubspot

18 августа разработчик программного обеспечения для маркетологов Hubspot предупредил пользователей из России, что отключит их аккаунты с 12 сентября. Компания прекратит оказание услуг клиентам, партнерам и пользователям из РФ, доступ к их аккаунтам заблокируют на территории страны, а также приостановят поддержку приложений в российских версиях магазинов.

ClickUp

11 сентября стало известно, что сервис для управления задачами и проектами ClickUp прекратит деятельность в России и деактивирует существующие аккаунты российских пользователей. При этом пользователи, не проживающие в РФ и не имеющие платежных данных, связанных с Россией, смогут зарегистрировать новый аккаунт.

Recraft

4 сентября пользователи платформы для дизайнеров Recraft получили письмо, в котором их говорилось, что сервис ограничит доступ к аккаунтам, определенным "как используемые в России и Беларуси". В связи с этим подключенные подписки таких пользователей отменят автоматически и вернут веньги за оплаченные и неиспользованные дни вернут.

Google

13 августа стало известно, что российские клиенты аналитической платформы Google BigQuery получили уведомление от правообладателя об отключении сервиса в РФ с 9 сентября 2024 года. При этом платформы Google Workspace и Google Cloud продолжают свою работу.

Кроме того, в России полностью отключился сервис Google AdSense, позволяющий зарабатывать как создателям контента на YouTube, так и владельцам сайтов путём показа рекламы. Россияне имели возможность получить последние выплаты до 26 августа.

Также у них возникли серьезные проблемы с регистрацией новых аккаунтов Google. Некоторые пользователи из РФ упустили возможность зарегистрироваться с местным номером телефона.

IT-санкции США: что запрещено, а что разрешено

О новых санкциях против России Минфин США объявил 12 июня, сделав большой акцент на IT-сферу. В силу частности, американским технологическим компаниям запретили оказывать всем пользователям в РФ (даже иностранным гражданам):

консультационные и проектные услуги в области ИТ;

услуги IT-поддержки и облачные услуги для ПО для управления предприятием, а также проектирования и производства.

При этом американские компании все еще могут оказывать физическим и юридическим лицам в РФ бесплатный доступ к облачным сервисам. Кроме того, OFAC сможет выдавать общие лицензии, разрешающие определенные транзакции или услуги, которые в противном случае были бы запрещены. В частности, лицензия №25D разрешает работу в РФ многих сервисов:

мессенджеры и другие чат-сервисы;

браузеры;

видеоигры;

соцсети;

электронная почта;

сервисы видеоконференций;

сервисы автоматического перевода;

онлайн-карты;

платформы для онлайн-обучения;

сервисы аутентификации пользователей;

веб-хостинг и сервисы регистрации доменных имен.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об окончательном выходе с российского рынка британской компании Unilever. Она решила продать свой бизнес, включающий бренды Dove, Domestos, Rexona и Axe. Новым владельцем активов станет российский производитель бытовой химии и средств борьбы с насекомыми "Арнест".

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