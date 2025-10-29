США временно сняли санкции с "дочек" "Роснефти": на сколько ослабили ограничения

США временно разрешили дочерним предприятиям "Роснефти" в Германии проводить операции до апреля 2026 года, предоставляя юридическую гарантию для международных партнеров. Великобритания также ослабила санкции, позволив своим компаниям работать с Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing до марта 2026 года.

Видео дня

Решение США обнародовано на официальном сайте Минфина. Лицензия позволяет вести все операции, которые обычно запрещены санкциями против "Роснефти", с компаниями Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing, а также любыми другими организациями, где эти предприятия владеют более 50% акций.

Лицензия дает возможность продолжать коммерческую деятельность на немецком рынке еще на полгода, обеспечивая юридическую гарантию для международных партнеров. Дочерние компании "Роснефти" в Германии находятся под контролем правительства Германии с сентября 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Берлин применил механизм "опекунства", позволяющий контролировать стратегические нефтеперерабатывающие активы корпорации. В этот список входят ключевые нефтеперерабатывающие заводы PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Не менее важно, что и Великобритания приняла решение об ослаблении санкций в отношении тех же дочерних предприятий.

22 октября британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволяет фирмам и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing до марта 2026 года. Это дает возможность британским компаниям заключать сделки с немецкими дочерними структурами "Роснефти" без страха попасть под вторичные санкции. Такое решение было принято на фоне общего усиления санкционного режима против РФ, который охватывает российские нефтяные гиганты, нефтяные терминалы в Китае, более сорока танкеров "теневого флота" РФ и другие объекты энергетической инфраструктуры.

Контроль правительств Германии и Великобритании над этими компаниями объясняется стратегическими соображениями: они обеспечивают стабильность энергоснабжения и минимизируют риски, связанные с использованием активов "Роснефти" в Европе. В Германии контроль осуществляется через "опекунство", а в Великобритании – через специальные лицензии, позволяющие коммерческим компаниям взаимодействовать с дочерними предприятиями без угрозы санкций.

Таким образом, решение США и Великобритании является исключительным в контексте общей политики санкций против российских энергетических корпораций. Оно сочетает в себе юридическую безопасность для бизнеса, контроль над стратегическими активами и поддержку стабильности европейского энергетического рынка, одновременно оставляя в силе общие ограничения в отношении других подконтрольных РФ структур.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, танкер Furia с российской сырой нефтью, следовавший в Индию, неожиданно изменил курс и лег на дрейф. Это может быть связано с санкциями США против российской нефтяной промышленности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!