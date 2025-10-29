Санкции Трампа начали действовать: танкеры с российской нефтью останавливаются посреди моря

Танкер Furia с российской сырой нефтью, направлявшийся в Индию, неожиданно изменил курс и лег на дрейф. Это может быть связано с санкциями США против российской нефтяной промышленности.

Как сообщает Bloomberg, на Furia перевозили нефть, проданную российским нефтяным гигантом "Роснефть". 22 октября эта компания, "Лукойл" и их "дочки" оказались под санкциями Министерства финансов США, а само судно уже находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за принадлежности к "теневому флоту" РФ.

Это может свидетельствовать о сбоях в цепочках поставок, которые возникли после введения американских санкций. Руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний уже прогнозируют, что это повлечет резкое сокращение потоков российской нефти

Остановка нефтяной "Фурии"

20 октября судно Furia с почти 730 тыс. баррелей сырой нефти Urals отправилось из российского Приморска. В середине ноября оно должно было прибыть в порт Сикку в индийском штате Гуджарат, который используют нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries и государственная Bharat Petroleum Corp.

Позже пункт назначения изменили на египетский Порт-Саид, который часто указывают российские нефтяные суда, проходящие по Суэцкому каналу. Этот маршрут является самым быстрым между западными портами России и Индией. После выгрузки нефть уже развозят наземными маршрутами.

А 28 октября судно, двигаясь на запад проливом между Данией и Германией, развернулось и проплыло небольшое расстояние, прежде чем резко замедлиться в Балтийском море.

Реакция индийских НПЗ на санкции

Несмотря на подписанный долгосрочный контракт на покупку нефти Urals у "Роснефти", Reliance Industries заявила о намерении соблюдать санкции. Компанию уже заметили в закупке ближневосточной нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии также стали более осторожными в отношении покупки грузов у российских производителей.

Следует отметить, что индийские НПЗ часто покупают сырую нефть на условиях поставки. То есть право собственности они берут на себя, только когда грузы фактически разгружаются в порту назначения.

Индия и российская нефть

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире и крупнейшим покупателем дешевой российской нефти-сырца по морю – она покрывает треть всех потребностей этой страны. Всего за время полномасштабной агрессии против Украины РФ увеличила поставки нефти в Индию более чем в 30 раз – после объявления в Евросоюзе эмбарго на поставки российской нефти в конце 2022 года Индия заплатила РФ примерно 100 млрд евро за нефть. Больше за этот период заплатил только Китай – 125 млрд евро.

Впрочем, с апреля по сентябрь поставки сократились на 8,4% в годовом исчислении. Из-за меньших скидок и сокращения поставок индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас переключают внимание на поставщиков с Ближнего Востока и США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, индийские нефтеперерабатывающие компании прекратили размещение новых заказов на закупку российской нефти после введения санкций США против "Лукойла" и "Роснефти". Нефтепереработчики ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

