США включили VK в позорный список: за что поплатилась российская соцсеть

Российские соцсеть "ВКонтакте" и маркетплейс "Авито" попали в американский список компаний, которые занимаются пиратством. Обе компании признали такими, что не соблюдают авторские права.

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Об этом говорится в ежегодном обзоре рынков контрафакции и пиратства, который составляет Торговое представительство США (USTR). Как говорится в отчете Notorious Markets List 2024, c 2022 года "ВКонтакте" отказывается работать с правообладателями и не удаляет пиратский контент, а "Авито" игнорирует "множество запросов от правообладателей" и не борется с продажей контрафакта.

Обе компании фигурировали в списке USTR и в 2023 году. Также в обзор распространителей контрафакции и пиратства американское ведомство в 2024 году были включены:

торрент-трекер Rutracker;

файлообменник Rapidgator;

библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub;

рынки "Дубровка" и "Садовод";

торговый центр "Горбушкин двор".

Всего в Notorious Markets List за 2024 год указаны 38 онлайн-рынков, включая китайские платформы Douyin Mall, Taobao, DHGate, Pinduoduo, а также 33 физических рынка, Публикуемый с 2006 года перечень компаний носит рекомендательный характер для тех, кто борется за права на продукцию или с контрафактом, и несет существенные репутационные риски для попавших в него компаний.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2024 году стало известно о массовых сокращениях сотрудников в VK (экс-"ВКонтакте") на фоне убыточности. При этом платформа пытается скрыть критическое положение, в котором оказалась. Уже уволенные айтишники и другие специалисты сообщают, то работы лишились более 300 человек – продакт-менеджеры, проджект-менеджеры, девопсы, разработчики, менеджеры по внутренним коммуникациям. Многие уверены, что увольнения продолжатся.

В компании частично признали проблему, но официально сообщают только о "точечных увольнениях". Их объясняют "низкими результатами". 2023 год VK закрыла с 34,3 млрд руб. ($1,336 млрд) чистого убытка.

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