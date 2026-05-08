США и Иран военными средствами "взвинтили" цены на нефть: что происходит на рынке на фоне событий на Ближнем Востоке

На мировых рынках заметно подорожала нефть. Утром 8 мая фьючерсы марки Brent выросли на 1,2 доллара, или 1,2% – до 101,26 доллара за баррель, а стоимость американской West Texas Intermediate (WTI) выросла на 85 центов, или 0,9%, – до 95,66 доллара за баррель. Причиной в экспертной среде называют возобновление боевых действий между США и Ираном.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что эскалация конфликта:

поставила под угрозу дальнейшее соблюдение перемирия;

разрушило надежды на открытие Ормузского пролива.

"Рост цен произошел после того, как Тегеран сообщил, что США атаковали иранский нефтяной танкер, а также еще одно судно и гражданские объекты в проливе и на территории страны... В Вашингтоне заявили, что эти удары стали ответом на обстрел американских военных кораблей, проходивших 7 мая через Ормузский пролив", – говорится в сообщении.

Впрочем, акцентируется, несмотря на возобновление боев, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие не сорвано. А по словам основателя аналитической компании Vanda Insights Ванданы Хари, "рынок, настроенный на оптимизм и верит в потепления отношений между странами".

Тем не менее, подчеркивают авторы материала, ситуация с поставками нефти остается напряженной. А стоимость нефти "больше не зависит от реальной военной или ситуации в Ормузском проливе".

"На открытии рынка и Brent, и WTI прибавляли более 3%... Однако по итогам недели оба контракта могут подешеветь на около 6%", – резюмировали они.

Как сообщал OBOZ.UA, сам же Трамп, вероятно, не видит проблемы в текущей стоимости нефти. Так, выступая в Белом доме, он заявил, что когда начинал войну с Ираном, ожидал более высоких цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!