На мировых рынках подорожала нефть. Утром 7 мая фьючерсы маркм Brent у выросли на 54 цента, или 0,5% – до 101,81 доллара за баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 45 центов, или 0,5% – до 95,53 доллара за баррель. Впрочем, американский президент Трамп, вероятно, не видит проблемы в текущей стоимости нефти. Так, выступая в Белом доме, он заявил, что когда начинал войну с Ираном, ожидал более высоких цен.

"Я думал, что цены на нефть вырастут до 200-250 долларов. И я удивлен. Но даже, если бы цены так выросли, оно того бы стоило", – сказал американский американский президент.

Почему нефть подорожала

Причиной же сегодняшнего подорожания в экспертных кругах называют неопределенность по мирным переговорам между США и Ираном. В частности, сообщает Reuters:

Трамп заявил, что для прямых переговоров с Тегераном еще "слишком рано" .

. Высокопоставленный иранский депутат заявил, что мирное предложение США – это "скорее список пожеланий, чем реальный план".

"Мирные переговоры, вероятно, продолжатся как минимум до американо-китайского саммита на следующей неделе. Дальнейшие же перспективы остаются неопределенными... Основной сценарий – цены на нефть останутся высокими", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, констатируется, нефтяной рынок уже более 2-х месяцев зажат между дипломатией и угрозой срыва поставок. В связи с чем, "эмоциями инвесторов почти ежедневно манипулируют заголовки новостей".

"Если соглашение будет достигнуто, цены на нефть могут резко обвалиться – поскольку геополитическая наценка быстро исчезнет. Однако любые новые признаки атак на нефтяную инфраструктуру или эскалации на Ближнем Востоке легко могут снова спровоцировать стремительный скачок цен на нефть", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, США не собираются продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российскую и иранскую нефть, которая уже находится в море. После ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. Когда ограничения вернут, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

