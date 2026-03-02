Срок эксплуатации – 20-25 лет: 'Укрнафта' начала использование труб из структурированного полиэтилена

"Укрнафта" начала использование труб из структурированного полиэтилена для транспортировки нефти и пластовой воды.

Пилотный проект в этом направлении стартовал в 2024 году. Тогда в промышленно-исследовательскую эксплуатацию было введено 600 метров нового трубопровода, что подтвердило эффективность решения и целесообразность дальнейшей модернизации.

"Трубы подбираются индивидуально – зависимости от среды, давления и температуры. Срок их эксплуатации составляет 20–25 лет, тогда как для стальных труб – 3–5 лет. Они имеют гладкую внутреннюю поверхность, что уменьшает отложения, и не поддаются коррозии", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

В 2025 году специалисты компании разработали программу замены наиболее критических участков стальных трубопроводов общей протяженностью 12 км. Завершение монтажа запланировано на 2026 год.

В 2027 году планируется закупка труб и замена еще около 20 км трубопроводов – на участках, где это технологически целесообразно и обеспечит наибольший эффект для надежности транспортировки.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.