Средств больше нет: в Украине приостановили прием заявок на гранты на сады и теплицы

В Украине временно приостановили прием заявок на гранты, сады и теплицы из-за истощения средств. Текущие согласованные проекты будут финансироваться в полном объеме, а новые заявки будут приниматься только после дополнительного финансирования.

Видео дня

Об этом сообщает Минагрополитики. Причина – исчерпание средств, предусмотренных в государственном бюджете на эту целевую поддержку в рамках программы.

"Сейчас средства, которые были предусмотрены в государственном бюджете на гранты на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства, иссякли", - отметили в сообщении пресс-службы. Это решение затрагивает две ключевые категории программы.

грант на сад;

грант на теплицу.

Согласно постановлению Кабмина №469, прием заявлений на эти категории временно прекращается, пока не будет обеспечено новое финансирование. О возобновлении приема заявок обещают сообщить отдельно на официальной странице министерства.

В Министерстве заверили, что все гранты, решение о предоставлении которых было принято в 2025 году, будут профинансированы полностью до конца года. То есть те, кто уже получил согласование, могут не волноваться. Интерес к правительственной программе оказался чрезвычайно высоким. С момента запуска программы с 1 июля 2022 года, по официальным данным:

выплачено 1,35 млрд грн пособия 268 агропроизводителям;

пособия 268 агропроизводителям; в 2025 году гранты на сумму 167,7 млн грн получили 38 хозяйств.

Программа предусматривала до 70% стоимости проекта, но не более 10 млн. гривен на одного получателя. В 2024-2025 годах финансирование происходило за счет поддержки Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Это позволило реализовать десятки новых проектов в условиях войны и экономической нестабильности. Вопрос о дополнительном финансировании для программы уже рассматривается. Однако аграрии, которые планировали подать заявки, вынуждены ждать или искать альтернативные источники поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи пропавших без вести и пленных военнослужащих уже почти три месяца не получают выплаты от государства. Это связано с утверждением новой схемы начислений, изменившей порядок распределения денежного довольствия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!