Сразу три нефтегазовых гиганта из Китая объявлены международными спонсорами войны: детали

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло сразу три крупнейших нефтегазовых компании Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPС) в список международных спонсоров войны. Компании продолжают реализовывать совместные с РФ проекты и финансировать стратегическую отрасль России уплатой значительных налогов.

Так, указанные компании попали в список "Война и санкции" в качестве международных спонсоров войны 3 октября, сообщает НАПК. Перечень составляет само НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. Непосредственно на странице списка китайские энергогиганты по состоянию на 13:15 не появились.

В НАПК при этом подробно объяснили причины решения. Досье составили на каждую компанию из "новичков" в списке спонсоров войны:

Видео дня

China National Petroleum Corporation (CNPС)

Это крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Она имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями России в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста.

Среди основных общих проектов: ОАО "Ямал СПГ" (совместный проект с подсанкционной компанией ПАО "Новатек", в котором CNPC владеет 20% акций); "Арктик СПГ-2"; газопровод "Сила Сибири" (CNPC и подсанкционный "Газпром" являются операторами газопровода); нефтепровод "Сковородино-Мохе-Дацин" и т.д.

"Владея долей компаний в России, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет продолжать эту войну. Так, сумма налога на прибыль "Ямал СПГ" в 2022 году составила около 80 млрд руб. (1,14 млрд долл.)", – подсчитали в НАПК.

Кроме того, в сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на введенные санкции.

Sinopec Group

Это вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти. Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ у России, даже если усилятся санкции в ответ на вторжение России в Украину.

Корпорация владеет 10% процентами акций ПАО "Сибур Холдинг". При этом за I полугодие 2023 года российским холдингом были уплачены налоги в бюджет государства-агрессора на сумму 33 млрд руб. (347 млн долл.).

Sinopec через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" также владеет долей 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В 2022 году, этим предприятием было уплачено налоги на сумму 2,1 млрд руб. (30 млн долл.) в бюджет России.

CNOOC Group

Третья по величине национальная нефтяная компания Китая. Она является самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочерняя компания CNOOC Limited, как и CNPC, имеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2". Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд долл.

"С начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество с Россией. В июле 2023 года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа (СПГ) на плавучей основе гравитационного типа, так называемый "плавучий завод", проекта "Арктик СПГ-2". Участие в его открытии принимал лично президент страны-агрессорки Владимир Путин", – отметили в НАПК.

Специалисты подсчитали, что реализация этого проекта может увеличить долю России на мировом рынке сжиженного природного газа до 15%, в настоящее время ее доля составляет около 8%.

В НАПК также напомнили, что в РФ с 1 января 2023 г. сроком на три года повышена ставка по налогу на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Это означает, что налоги от экспорта сжиженного природного газа почти вдвое (+70%) увеличат наполнение бюджета России.

Список международных спонсоров войны – что он значит для бизнеса

Китайские нефтегазовики – далеко не первые компании, попавшие в указанный список. В него уже внесены PepsiCo, Mars, Şişecam Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group Holding LimitedЮ, Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях НАПК приостановило статус международных спонсоров войны для венгерского OTP Bank и пяти греческих компаний-перевозчиков. Однако если греческие фирмы остались в списке в особом статусе, OTP Bank полностью исчез из перечня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!