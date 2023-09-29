Украина перестала считать ОТП Банк и греческие компании спонсорами войны, но только временно: что произошло

Украина приостановила статус международных спонсоров войны для венгерского OTP Bank и пяти греческих компаний-перевозчиков. Решение приняли в связи началом переговоров с этими компаниями о прекращении какого-либо сотрудничества с Россией. Кроме того, украинская сторона рассчитывает избежать дальнейшего блокирования Грецией и Венгрий важных решений на уровне ЕС.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Если переговоры не приведут к результатам, статус компаний будет восстановлен.

Пока же на портале "Война и санкции" в разделе "Международные спонсоры войны" эти шесть компаний будут иметь временно приостановленный статус. "Дальнейшее исключение из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий", – подчеркнули в НАПК.

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Условия были прописаны в проекте "Война и санкции" с самого начала. Так, чтобы быть исключенной из реестра, компания должна:

или выйти с российского рынка и прекратить ведение бизнеса с Россией;

или предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его выполнение до определенной даты;

или прекратить все хозяйственные операции в России, оставив там только формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

При этом в ведомстве рассчитывают, что решение остановит шантаж Венгрии. Эта страна, напомним, сейчас блокирует выделение 500 млн евро военной помощи ЕС Украине. Кроме того, НАПК надеется, что Греция теперь не сможет блокировать будущий 12-й пакет санкций ЕС.

НАПК включило в перечень международных спонсоров войны венгерский OTP Bank весной 2023 года. Статус спонсоров войны был восстановлен для пяти греческих компаний-перевозчиков летом 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за наличия указанных компаний в списке международных спонсоров войны Венгрия и Греция блокировали 11-й пакет санкций ЕС против России. Санкции в результаты все же были введены.

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