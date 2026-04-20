В ЕС готовят срочные меры: дефицит авиатоплива может "остановить" самолеты

В Европейском Союзе (ЕС) срочно готовят пакет мер из-за риска дефицита авиационного топлива, который может затронуть до 40% стран уже в течение шести недель на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив. ЕС планирует перераспределение ресурсов, поиск альтернативных поставок и возможные изменения правил для авиации, чтобы избежать массовых отмен рейсов и роста цен.

Об этом пишет Bloomberg. Главная причина катастрофической ситуации – это серьезные перебои с поставками через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых энергоресурсов.

Для Европы это критично, ведь около 40% авиационного топлива импортируется и примерно половина этого импорта поступает именно через этот маршрут. То есть любое блокирование сразу создает цепную реакцию от роста цен до риска физической нехватки горючего.

В ответ Европейская комиссия готовит пакет неотложных мер, который планируют представить уже в ближайшее время. Среди ключевых идей:

"оптимизация" распределения авиатоплива между странами ЕС;

поиск альтернативных источников поставок;

пересмотр правил авиационного регулирования на случай дефицита.

Фактически речь идет о централизованном управлении ресурсом, который может стать критически ограниченным. План включает не только вопросы поставок, но и адаптацию всей системы авиаперевозок к возможному дефициту.

В частности, рассматриваются новые правила распределения слотов в аэропортах и механизмы реагирования на массовые отмены рейсов. Также обсуждается практика дополнительной заправки самолетов в пунктах отправления, чтобы избежать покупки дорогого или дефицитного топлива в месте назначения.

Последствия начинают проявляться еще до формального дефицита. Например, KLM уже объявила об отмене десятков рейсов из-за роста расходов на топливо. Даже без физической нехватки рынок реагирует на риски и авиакомпании вынуждены сокращать операции.

По предварительным оценкам, до 40% стран ЕС могут столкнуться с дефицитом авиатоплива уже в течение шести недель, если ситуация с поставками не стабилизируется.

И это лишь краткосрочный сценарий, ведь чем дольше будут продолжаться перебои, тем сильнее будет давление на цены на авиабилеты и доступность рейсов. Кроме экстренных мер, ЕС планирует системные изменения:

пересмотр запасов нефти и топлива;

увеличение мощностей нефтепереработки;

развитие производства биотоплива;

ускорение электрификации экономики.

