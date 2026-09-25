Содержание свинца превысило норму в 867 раз: в Украине обнаружили опасный детский товар
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В Украине обнаружили опасный светильник-ночник, который содержит критическое количество тяжелых металлов – кадмия и свинца. При этом содержание свинца в товаре превышает норму в 867 раз.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Черниговской области. В ведомстве отметили, что ночник представляет риск для жизни и здоровья потребителей.
Что за товар
- Тип: светильник-ночник HOROZ ELECTRIC.
- Модель: HOROZ LED 0,4W REX Солнце.
- Штрихкод: 8680985522609.
- Артикул: 085-001-0002-010.
- Производитель: Китай.
Чем опасен
Лабораторные испытания показали, что изделие не соответствует требованиям Технического регламента ограничения использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Содержание токсичных веществ превышает допустимые нормы:
- кадмий – при установленной норме не более 100 мг/кг фактическое содержание составило 4400 мг/кг, то есть превышение нормы в 44 раза;
- свинец – при установленной норме не более 1000 мг/кг фактическое содержание составило 867 000 мг/кг, что превышает допустимый уровень в 867 раз.
В Госпродпотребслужбе отметили, что кадмий и свинец относятся к токсичным тяжелым металлам, чрезмерное воздействие которых может представлять опасность для здоровья человека. Именно поэтому законодательством установлены ограничения на использование таких опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
"Кадмий может накапливаться в организме и негативно влиять, в частности, на почки, костную ткань и другие органы. Свинец токсичен для нервной системы, кроветворения и других систем организма. Особенно опасно его воздействие для детей, поскольку даже относительно небольшие дозы могут негативно сказываться на развитии нервной системы", – говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбе советуют не использовать этот товар, даже если он уже был приобретен. А при покупке электрических приборов обращать внимание на:
- наличие необходимой маркировки и информации о продукции;
- наименование и адрес производителя или импортера;
- соответствие продукции установленным требованиям безопасности;
- наличие инструкции и информации о безопасном использовании продукции.
Ранее OBOZ.UA писал о том, какие опасные продукты и откуда ввезли в Украину в 2026 году. В список попали различные товары – от детского питания до деликатесов.
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