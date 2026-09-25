Содержание свинца превысило норму в 867 раз: в Украине обнаружили опасный детский товар

В Украине обнаружили опасный светильник-ночник, который содержит критическое количество тяжелых металлов – кадмия и свинца. При этом содержание свинца в товаре превышает норму в 867 раз.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Черниговской области. В ведомстве отметили, что ночник представляет риск для жизни и здоровья потребителей.

Что за товар

Тип: светильник-ночник HOROZ ELECTRIC.

светильник-ночник HOROZ ELECTRIC. Модель: HOROZ LED 0,4W REX Солнце.

HOROZ LED 0,4W REX Солнце. Штрихкод: 8680985522609.

8680985522609. Артикул : 085-001-0002-010.

: 085-001-0002-010. Производитель: Китай.

Чем опасен

Лабораторные испытания показали, что изделие не соответствует требованиям Технического регламента ограничения использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Содержание токсичных веществ превышает допустимые нормы:

кадмий – при установленной норме не более 100 мг/кг фактическое содержание составило 4400 мг/кг , то есть превышение нормы в 44 раза ;

– при установленной норме не более фактическое содержание составило , то есть превышение нормы в ; свинец – при установленной норме не более 1000 мг/кг фактическое содержание составило 867 000 мг/кг, что превышает допустимый уровень в 867 раз.

В Госпродпотребслужбе отметили, что кадмий и свинец относятся к токсичным тяжелым металлам, чрезмерное воздействие которых может представлять опасность для здоровья человека. Именно поэтому законодательством установлены ограничения на использование таких опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

"Кадмий может накапливаться в организме и негативно влиять, в частности, на почки, костную ткань и другие органы. Свинец токсичен для нервной системы, кроветворения и других систем организма. Особенно опасно его воздействие для детей, поскольку даже относительно небольшие дозы могут негативно сказываться на развитии нервной системы", – говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе советуют не использовать этот товар, даже если он уже был приобретен. А при покупке электрических приборов обращать внимание на:

наличие необходимой маркировки и информации о продукции;

наименование и адрес производителя или импортера;

соответствие продукции установленным требованиям безопасности;

наличие инструкции и информации о безопасном использовании продукции.

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