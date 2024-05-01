Украина отказалась от сотрудничества с Россией по транзиту газа в ЕС – "Нафтогаз"

Россия атакует украинскую газовую инфраструктуру, несмотря на то, что Украина осуществляет транзит ее ресурса в Евросоюз – в соответствии с соглашением, подписанным "Нафтогазом" с российским Газпромом в 2019 году. Впрочем, контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" истекает в конце этого года – и украинская компания не будет продолжать его действие.

Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: деньги, которые платит "Газпром", не покрывают расходы Украины на организацию транзита. Ведь:

россияне "не платят полную цену почти с начала полномасштабного вторжения";

"денежный поток по этой операции постоянно отрицательный".

При этом отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину Россия резко сократила поставки газа в Европу через Украину. В частности, российский газ, поступающий по этому маршруту, сейчас составляет менее 5% от общего объема поставок в ЕС.

Более того, отмечается, большинство аналитиков и трейдеров считают, что рекордные объемы газа в хранилищах ЕС позволят избежать дефицита следующей зимой. Так, по словам старшего стратега по сырьевым товарам в BNP Paribas, "потеря 15 млрд кубометров сама по себе не хороша, но и не ужасна".

В то же время, отмечается, с марта Россия трижды атаковала украинские газохранилища – однако были повреждены только наземные объекты. При этом:

Украина все еще обеспечивает транзитный путь в Европу для российского трубопроводного газа;

украинские ПХГ (подземные хранилища газа) предоставили европейским трейдерам "ценное пространство для хранения избыточного газа в преддверии прошлой зимы, когда хранилища в ЕС были максимально заполнены".

"ЕС заинтересован в защите объектов хранения, транспортировки и добычи (газа. – Ред.). ... Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше средств противовоздушной обороны и страны ЕС, конечно, должны играть решающую роль в оказании этой помощи", – рассказали в компании.

В то же время, подчеркивается: в прошлом году украинские ПХГ сыграли немаловажную роль в энергетической безопасности ЕС. В частности, они позволили европейским странам воздержаться от чрезмерного отбора газа из собственных резервов.

Таким образом, отмечается, несмотря на полномасштабное российское вторжение, Украина стала альтернативой для хранения газа. Что, подчеркивается, частично стало возможным благодаря:

низким тарифам на хранение;

отсутствию таможенных пошлин.

"Европейцы заинтересованы использовать украинские ПХГ и в этом году. Группа Нафтогаз имеет целью увеличить объемы хранящегося в Украине европейского природного газа с 2,5 млрд кубометров в прошлом году до 4 млрд этой зимы", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца апреля 2025 года тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а YASNO – 8,46 грн.

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