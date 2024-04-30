Сколько украинцы будут платить за газ в мае: названы тарифы
До конца апреля 2025 года тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне. К примеру, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за кубометр, а YASNO – 8,46 грн.
Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: свои предложения обнародовали все присутствующие на рынке 12 поставщиков.
"Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика – "Эру Людям" и "Галнефтегаз" – "на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года".
Какие тарифы выставили поставщики
В целом же, из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. По данным аналитиков, они составляют:
- "ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;
- "ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;
- "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца.
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