Кому могут отказать в пересечении границы: украинцам рассказали, что обязательно нужно проверить перед поездкой

Перед поездкой за границу украинцам следует следует проверить не только срок действия загранпаспорта, но и его техническое состояние, количество свободных страниц и актуальность персональных данных. Несоблюдение же требований может привести к отказу во въезде в отдельные страны – при чем, даже при наличии всех необходимых документов.

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Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области. Там отметили: в большинстве стран мира документ должен оставаться в силе не менее 6 месяцев с момента въезда. Т.е., если срок действия паспорта подходит к концу, документ стоит заблаговременно обновить.

"Это правило действует для того, чтобы паспорт оставался действительным в течение всего периода пребывания за границей. Даже если поездка неожиданно затянется... Чтобы избежать проблем перед поездкой, новый загранпаспорт рекомендуем оформлять примерно за 6-9 месяцев до истечения срока действия действующего документа", – объяснили специалисты.

При этом подчеркивается: количество чистых страниц в паспорте должно быть достаточным для проставления штампов и виз. Рекомендуемое количество – не менее 2-х. Однако стоит учитывать, что "некоторые страны могут потребовать отдельный полностью чистый лист".

Также необходимо своевременно обновлять персональные данные. После смены фамилии, имени или других сведений законодательство Украины предусматривает обязательную замену документов в течение 30 дней.

"Не менее важно техническое состояние документа. Паспорт может быть признан недействительным, если он имеет разорванные или отсутствующие страницы, поврежденную фотографию, нечитаемые записи, стертые персональные данные или неисправный биометрический чип. Также в нем не должно быть посторонних надписей или каких-либо других меток", – рассказали в миграционной службе.

Требования разных государств отличаются

В то же время, подчеркивается, требования разных государств к загранпаспортам граждан других стран отличаются. Так:

Государства Шенгенской зоны – в частности Польша, Германия и Франция – требуют, чтобы паспорт действовал не менее 3-х месяцев после запланированной даты выезда из зоны.

Для поездок в Китай, Таиланд, Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и многие другие государства документ должен оставаться в силе не менее 6 месяцев.

В Великобритании достаточно, чтобы паспорт был действителен в течение всего времени пребывания.

А в США и Канаде хотя рекомендованный срок действия и составляет не менее 6-ти месяцев, для граждан Украины действует исключение: их паспорта автоматически считаются действующими еще полгода после указанной в них даты истечения срока действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы должны предоставить не только пакет необходимых документов, но и квитанцию ​​об оплате услуги. Иначе документ не оформят.

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