Пока следователи готовили подозрения, "Династию" пытались спасти: фигуранты "Мидаса" придумали схему для избежания конфискации

Владельцы коттеджного кооператива "Династия" в Козине якобы разработали многоуровневую схему, чтобы вывести элитные дома из-под возможного ареста и конфискации в рамках уголовного расследования. План предусматривал переоформление земли и домов через новые компании и дальнейшую продажу имущества, однако реализовать его не успели, поскольку правоохранители ранее наложили арест на активы.

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Об этом рассказал в видео-расследовании нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Речь идет о комплексе дорогих домов в престижном пригороде Киева, которые оказались в центре одного из самых громких антикоррупционных расследований последних лет.

По материалам следствия, строительство коттеджей в кооперативе "Династия" продолжалось в течение нескольких лет. Правоохранительные органы подозревают, что для финансирования проекта могли использоваться средства сомнительного происхождения, которые впоследствии вкладывались в недвижимость.

Как утверждает Железняк, владельцы недвижимости не только продолжали реализацию проекта после появления первых подозрений, но и разрабатывали план защиты активов от возможного ареста. По его словам, во время следственных действий была обнаружена аналитическая справка с пошаговой схемой действий, которая фактически описывала процесс вывода имущества из-под потенциальной конфискации.

Первый этап предусматривал создание нового юридического лица, которое формально не имело бы никакой связи с фигурантами дела. Компания должна была приобрести земельный участок под застройкой. При этом деньги на покупку планировалось получить не из собственных источников, а через заем или кредит. После этого на землю накладывалась ипотека.

Суть такого механизма заключалась в том, что в случае попытки государства арестовать или конфисковать актив появлялся бы еще один претендент на имущество – кредитор. Отмечается, что это существенно усложняло бы процедуру изъятия актива.

Следующим элементом схемы могло стать занижение официальной стоимости домов. По оценкам следствия, один такой особняк мог стоить около двух миллионов долларов. Однако в документации якобы была отражена лишь незначительная часть реальных затрат на строительство.

Для реализации такого плана необходимо было провести оценку имущества по значительно более низкой цене. В результате происхождение средств, потраченных на строительство, выглядело бы менее подозрительным, а вопрос о реальных инвестициях мог бы потерять актуальность.

В частности, одним из самых интересных элементов схемы, о котором рассказал Железняк, было намерение продать готовые или почти готовые дома не как недвижимость, а как набор строительных материалов. Поскольку часть объектов еще не была официально внесена в государственные реестры как завершенная недвижимость, юридически они могли существовать лишь как совокупность кирпича, бетона, металла и других материалов.

В таком случае арест или конфискация становились значительно сложнее, ведь формально объекта недвижимости еще не существовало. После приобретения земли и "стройматериалов" новая компания должна была зарегистрировать дома уже как собственноручно созданную недвижимость.

На бумаге все выглядело бы абсолютно законно, ведь компания купила земельный участок, приобрела материалы и построила жилые дома. В результате возникал новый актив с новым владельцем, который формально не был связан с предыдущими участниками истории. Отмечается, что это могло создать дополнительные трудности для правоохранителей в случае попыток доказать происхождение имущества.

Завершающим этапом плана должна была стать продажа комплекса другой компании через открытые электронные торги. Именно этот шаг считается ключевым. После приобретения имущества на аукционе новый покупатель получал бы статус добросовестного приобретателя.

В юридической практике такой статус существенно усиливает защиту прав собственника. Если покупатель приобрел имущество официально и не знал о его возможном проблемном происхождении, вернуть или конфисковать такой актив значительно сложнее. Фактически после завершения всех пяти этапов следствие могло столкнуться с ситуацией, когда даже при наличии приговора суда имущество уже находилось бы в руках формально независимых владельцев.

По словам Железняка, реализовать замысел до конца не удалось. Ключевую роль сыграло то, что правоохранительные органы успели наложить арест на активы раньше, чем процесс переоформления был завершен. Именно это, по мнению депутата, сохранило возможность дальнейшего рассмотрения вопроса о конфискации имущества в рамках уголовного производства.

Отдельно Железняк обратил внимание на европейские механизмы борьбы с незаконно приобретенными активами. По его словам, в странах Европейского Союза все чаще применяются инструменты, которые позволяют изымать имущество в случаях, когда его стоимость явно не соответствует официальным доходам владельца.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще четырем фигурантам по делу о легализации имущества, добытого преступным путем. Речь идет о производстве, связанном со строительством коттеджного городка в селе Козин Киевской области.

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