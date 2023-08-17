Ситуация на рынке жилья изменится через считанные дни: сколько теперь будет стоить квартира в Киеве

В Украине стоимость аренды жилья пересчитают уже через считанные дни. Ближе к сентябрю происходит традиционное сезонное подорожание квартир. Это связано с ростом спроса: в крупные города возвращаются студенты, начинается активный бизнес-сезон. О том, как и почему изменится ситуация в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Стоимость квартир пересчитают осенью: спрос все одно будет ниже "довоенного"

Президент Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита прогнозирует: цены осенью могут вырасти примерно на 10%. "То, что стоило 8-9 тыс., может вырасти в цене до 9-10 тысяч", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZREVATEL. Причин для такой тенденции несколько. Главная: традиционный сезонный рост спроса. К сентябрю в крупные города, в первую очередь Киев, возвращаются студенты, начинается активный бизнес-сезон. Кроме того, начинается школьный год, поэтому часть родителей вместе со своими детьми возвращается в столицу.

И хотя и спрос, и цены все еще не достигли уровня до полномасштабной войны, если сравнивать спрос на квартиры с весной, сейчас наблюдается рост числа сделок. "Ожидаем повышения цен в районе 10%. В первую очередь говорим о Киеве", – отметил эксперт.

"Цены действительно повышаются. Никто не хочет сдавать свою квартиру дешево. А вы бы сдавали квартиру, на которой планировали зарабатывать, в которой делали ремонт по цене, с которой квартира никогда не окупится? Квартиры в гривневом эквиваленте подорожали, ремонт тоже в гривне стал дороже. А аренда у нас наоборот подешевела за время этой войны", – говорит киевский риелтор Максим.

После начала полномасштабной войны часть владельцев жилья, ожидая быстрого окончания полномасштабной войны, предлагали значительные скидки на квартиры. Однако в объявлениях указывали "цена действует на время военного положения". Военное положение продолжается с февраля прошлого года и теперь собственники квартир просят арендаторов пересмотреть цены.

К примеру, переселенка Инна, которая арендует квартиру в Вишневом (пригород столицы) рассказывает: собственница ее квартиры попросила повысить цену на 2 тыс. грн. "До меня эту квартиру снимали за 9 тыс. грн. Она неплохая, но без газа, очень большая гардеробная, в которой я сделала игровую. А так это однокомнатная квартира. Когда арендовали, мы в договоре прописали, что цена будет 6 тыс. на время военного положения и 9 тыс. грн после него. А две недели назад хозяйка попросила уже повысить до 8 тыс. Я согласилась, потому что переезжать дорого и я уже за 6 тыс. такую квартиру не найду", – рассказывает Инна.

При этом риелторы отмечают: спрос все еще не достиг уровня, который был до полномасштабной войны. Если раньше бюджетную квартиру можно было сдать в аренду за день, а после размещения объявления сразу же появлялись десятки желающих записаться на просмотр, то сейчас выбирают соискатели квартиры, а не владельцы.

"Было такое, что ко мне обращаются собственники, говорят, что вот уже три недели не могут сдать квартиру. Смотрю, а там за 15 тысяч квартира в хрущовке. Говорю: за эти деньги не сдадим, давайте хотя бы до 12 тысяч сбивать. А мне владелец говорит: я за 15 тыс. долларов ремонт сделал и вот только закончил, дешевле не отдам. Если цена соответствует рынку, то больших проблем найти арендатора нет", – вспоминает риелтор Максим.

Сколько стоит квартира

За полгода цены на аренду квартир выросли примерно на 1500 грн, говорится в данных одного из порталов недвижимости. По их данным, однокомнатные квартиры в Киеве в среднем сдают за 7800 грн. Такую цену предлагают в 12,7% объявлений. 9,5% собственников однокомнатных квартир предлагают аренду за 6000 грн.

Традиционно при аренде больше всего обращают внимание на расположения: чем ближе к метро, тем больше шансов быстро найти квартиру. Двухкомнатную квартиру в бюджетном сегменте столицы можно найти за 10400 грн. А за трехкомнатную придется платить около 15000 грн в месяц.

Опрошенные OBOZREVATEL риелторы также отмечают: "однушка" в Киеве сейчас может стоить около 8 тыс. грн, но уже в сентябре цена может увеличиться до 9 тыс. грн. Несмотря на атаки со стороны РФ, анонсируемые проблемы с электроэнергией во время грядущего отопительного сезона, спрос пользуются в том числе и квартиры на верхних этажах.

С увеличением спроса также растет и число тех украинцев, которые при попытке снять квартиру становятся жертвами мошенников. Чаще всего сдают несуществующую квартиру. В личной переписке "собственник" уверяет, что боится остаться без сделки, поэтому готов "забронировать" квартиру только за предоплату. Однако после того, как мошенник получает предоплату, он перестает отвечать на сообщения.

Важно не только проверять документы на квартиру, но и оплачивать сделку только после подписания договора, получив ключи от жилья.