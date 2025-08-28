Ситуация на рынке труда уже критическая: после войны Украину будут отстраивать иностранцы

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по миграции – вместо 200 тыс. тех, кто должен был вернуться, теперь в учреждении ожидают, что до конца года страну покинут еще столько же и еще 200 тыс. – в следующем году. Даже если война прекратится, возможна новая волна трудовой миграции, которая может охватить до 2 млн украинцев, в результате чего для восстановления страны придется привлекать иностранных трудовых мигрантов.

Об этом говорится в отчете Офиса миграционной политики. Аналитики уже прогнозируют, что после завершения войны на Родину вернутся лишь 30% уехавших, что может сильно затормозить восстановление экономики.

Влияние миграции на экономику Украины

Длительный отток населения еще сильнее углубит дефицит рабочей силы в Украине. Это затормозит восстановление экономики из-за усиления инфляционного давления, поскольку зарплаты будут расти быстрее, чем производительность труда.

По оценкам экспертов, если часть мигрантов не вернется, экономика Украины может терять до 7,8% ВВП ежегодно. Уменьшение количества трудоспособного населения и налогоплательщиков в долгосрочной перспективе может привести к нехватке потребителей товаров и услуг.

Из-за отсутствия рабочей силы для восстановления страны, вероятно, придется привлекать иностранцев. Иначе стране не будет хватать не только рабочих рук, но и налогоплательщиков, а также потребителей товаров и услуг.

"Когда мы поймем, что нам не хватает тех людей, которые вернулись, когда мы увидим, что трудовая миграция продолжается, то тогда мы должны будем задуматься о привлечении трудовых мигрантов из других стран. Талантливых людей из других стран, которые приедут, которые здесь будут работать и потенциально в будущем могут стать частью нашей политической нации. И к этому нужно готовиться обществу, бизнесу, власти", – говорит глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Ситуация с украинскими мигрантами за рубежом

По оценкам экспертов, сейчас за рубежом находится около 7 млн украинских граждан. И каждый день продолжения войны сокращает долю тех, кто может потенциально вернуться.

Сейчас, по прогнозам, остаться на чужбине могут 70% из них. Причем правительства европейских стран проводят активную политику, чтобы удержать украинцев, особенно тех, кто работает.

Причем украинцы за рубежом часто работают как дешевая рабочая сила с зарплатой на треть ниже, чем у местных работников. Несмотря на это, их экономический вклад в странах-реципиентах является значительным. Например, в 2024 году вклад украинцев в рост ВВП Польши достиг 2,7%.

Образовательная миграция

Количество украинских студентов, обучающихся за рубежом, значительно возросло. За последние 15 лет этот показатель увеличился более чем в пять раз. Эксперты приводят следующие причины выезда молодежи:

условия безопасности ;

; возможность легально избежать мобилизации ;

; более высокий уровень жизни и качество образования за рубежом;

и качество образования за рубежом; европейские дипломы признаются за рубежом без дополнительного подтверждения, что упрощает поиск высокооплачиваемой работы.

Некоторые украинские вузы повысили стоимость обучения на 50% во время войны, тогда как в некоторых европейских странах обучение для украинцев является бесплатным. "Образовательным эмигрантам" будет труднее всего вернуться, поскольку они смогут найти высокооплачиваемую работу за границей наравне с местными.

Как уже сообщал OBOZ.UA, лидер младшего партнера в правящей коалиции Германии – Христианско-социального союза – Маркус Зедер призвал сильнее побуждать украинцев к трудоустройству. В то же время он раскритиковал систему социальной поддержки получателей убежища.

