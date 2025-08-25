Украинцев хотят заставить работать больше в стране ЕС: к чему могут прибегнуть

Лидер младшего партнера в правящей коалиции Германии – Христианско-социального союза – Маркус Зедер призвал сильнее побуждать украинцев и других искателей убежища к трудоустройству. В то же время он раскритиковал систему социальной поддержки получателей убежища.

Видео дня

Об этом Зедер, который также является премьером Баварии, заявил в интервью ARD. Он в очередной раз призвал лишить украинцев финансовых надбавок, чтобы заставить их искать работу в стране.

Что не так с выплатами?

По мнению Маркуса Зедера, Германия создает неправильные стимулы через социальные выплаты. По его словам, в будущем украинцы не будут получать помощь наравне с немцами ("бюргергельд"), а только те же выплаты, что и остальные искатели убежища – 441 евро в месяц против 563 евро.

"Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше работающих украинцев, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей мира. То, что мы делаем в Германии, действительно абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать. Так поступает только Германия. Никто в Европе этого не понимает", – сказал Зедер.

Впрочем, в немецком Институте исследований занятости отмечают, что Германия занимает среднее место в Европе по интеграции украинцев на рынок труда. Кроме того, исследователи не обнаружили корреляции между соцвыплатами и уровнем занятости.

Зедер гонит украинцев работать

Баварский лидер напомнил, что условие о лишении украинцев части выплат прописано в коалиционном соглашении, чтобы поощрить украинцев к трудоустройству. Сейчас в Германии нашли работу 20% украинских граждан, что Зедер связывает с высокими социальными выплатами.

Лидер ХСС призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе и для украинских беженцев, но все же признал, что многие украинцы уже работают в Германии.

"Но могли бы гораздо больше", – добавил баварский премьер.

Позиция премьера и последствия для украинцев

Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, в целом позицию Зедера разделяет и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он назвал нынешнюю модель социального государства "финансово несостоятельной" и предложил ужесточить условия получения "бюргергельд", а именно ввести:

более жесткий контроль за поиском работы;

лимиты компенсаций за жилье;

санкции за отказ от трудоустройства.

Кроме того, беженцев и новых мигрантов хотят перевести на более скромную помощь AsylbLG, которая на 100 евро/месяц меньше, но параллельно ускорить предоставление им доступа к рынку труда и признание дипломов. Кроме того, миграционную политику Германии хотят согласовать с общеевропейским Пактом о миграции и убежище, это будет включать:

больше пограничных процедур;

перераспределение мигрантов между странами Евросоюза.

Это означает для украинских беженцев и работников меньшие выплаты, более жесткие требования к трудоустройству, менее комфортные условия, но более быструю интеграцию на рынок труда. Это может побудить часть украинцев переместиться в страны с более мягкой социальной политикой и в целом равномерного распределения беженцев и увеличения нагрузки на восточные и южные страны ЕС.

Кроме того, из-за этого у трудовых мигрантов могут снизиться доходы и, соответственно, объемы денежных переводов в Украину. А также может замедлиться экспорт в Германию и сократиться объем заказов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о призывах Зедера отменить выплаты беженцам из Украины. По его словам, нигде в мире не обращаются с доходами украинцев так, как в Германии, из-за чего "так мало" их трудоустроено, несмотря на их высокий уровень образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!