Ситуация на рынке труда Украины существенно изменилась: кого ищут на работу осенью

В Украине резко возросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании, а также для представителей рабочих специальностей. Зарплаты, которые работодатели предлагают представителям таких специальностей, достигают 50 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал крупный украинский кадровый портал. Это свидетельствует об изменении тенденций на рынке труда перед осенним сезоном, поскольку речь идет именно о сравнении августовских данных с майскими.

Какую работу предлагают в Украине

Как отмечается, в августе среди работодателей рекордно вырос спрос на вакансию комплектовщика – количество соответствующих объявлений выросло на 331%. Кандидатам предлагают медианную зарплату в размере 25 тыс. грн.

Также существенно возросло количество вакансий в розничной торговле. Традиционно больше всего работы предлагают продавцам, но максимально в этой сфере выросло количество вакансий на должность менеджера по работе с клиентами (+117%), будущим работникам предлагают медианную зарплату в 21 тыс. грн.

Кроме того, перед началом учебного года в Украине начали предлагать больше работы педагогам. В частности, количество вакансий для преподавателей и учителей выросло на 96%, а предлагают им медианную зарплату в 14 тыс. грн.

Кроме того, на 50-60% (по сравнению с маем) вырос спрос среди работодателей на специалистов из других отраслей. В частности:

офис-менеджер (23 тыс. грн) ;

; рихтовщик СТО и автомойки (50 тыс. грн) ;

; помощник повара (21 тыс. грн) ;

; HR (29 тыс. грн) ;

; плиточник на строительство (45 тыс. грн).

Работа за границей

Перед осенним периодом стало существенно больше работы за рубежом, заметно – для упаковщиков (+ 213%). Также вырос спрос и на другие вакансии: строителя (+65%), разнорабочего (+41%). А медианной заработной платой на этих вакансиях является 3-5 тыс. евро.

Работа для военных

Еще одна тенденция, которую наблюдают кадровые эксперты, – рост количества вакансий на службу в Силах обороны. В частности, с мая количество таких объявлений по Украине выросло на 33%, а медианная зарплата по состоянию на август составила 70,5 тыс. грн.

"Сезонность формирует смешанный спрос на рынке труда: это должности на рабочие специальности, в частности за рубежом, а также – педагоги и работники в сфере клиентского сервиса. Некоторые тенденции сохраняются в течение всего года, в частности потребность в кандидатах в Силы обороны", – констатируют аналитики.

Также OBOZ.UA сообщал, что отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 70 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!