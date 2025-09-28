Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 70 тысяч: кого ищут

Отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 70 тыс. грн.

Так, строительная компания ищет машиниста экскаватора под буровую. Зарплату предлагают от 40 000 до 70 000 грн.

Как отмечают в самой фирме, соискатель должен иметь опыт работы. А также удостоверение машиниста.

Компания, занимающаяся оптовой торговлей, ищет автослесаря на зарплату от 25 000 до 75 000 грн. В обязанности, среди, прочего, будет входить:

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники.

Замена и установка узлов и агрегатов.

Выявление причин неисправностей.

Подбор и установка запчастей.

Логистическая компания готова платить от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, со знанием дорожного правила, способностью к концентрации и длительной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", – говорится в описании вакансии.

В Украине обостряется кадровый кризис

В то же время, в Украине обостряется кадровый кризис. Об этом, в частности, свидетельствует рост спроса на иностранных работников в частном секторе.

Как говорится в исследовании HRD-club, наибольший спрос на иностранцев фиксируется в центральных и прифронтовых регионах: Харькове, Днепре, Запорожье. Чаще всего речь идет о рабочих из Индии и Бангладеш, которых нанимают в таких сферах:

логистика;

производство;

строительство.

"Еще год назад компании говорили: мы не планируем привлекать иностранцев. А сегодня все чаще слышим: мы пробуем, мы завозим. Своими силами мы уже не вывезем – людей катастрофически не хватает", – рассказал соучредитель сообщества Дмитрий Дегтярь.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем,в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.

