Ситуация изменилась: чего ждать украинцам от цен на ключевые овощи до конца года

В Украине в текущем сезоне не ожидается такого стремительного подорожания основных овощей, как это было в прошлом году. А картошка в ближайшие месяцы может даже дополнительно подешеветь, рост цен ожидается только в начале 2024 года.

"Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос, сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться слишком быстро. Потому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть", – заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В то же время вице-президент Ассоциации производителей картофеля Украины Ник Гордейчук предупредил: в конце сентября-начале октября цены на картофель опустятся даже ниже нынешних. Подорожания ключевого овоща не ждут аж до середины-конца зимы.

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"В то же время мы видим дефицит качественного картофеля. Именно поэтому супермаркеты предлагают более выгодную цену за картофель хорошего качества... В сентябре-октябре на рынке будет избыток картофеля, без возможности экспорта. Это может означать, что цены могут даже снизиться. Цены могут вырасти в январе или феврале 2024 года, но это неопределенно", – объяснил Гордейчук.

Высоцкий также отметил необходимость инвестировать в перерабатывающую отрасль овощеводства. По его словам, несмотря на войну эта сфера развивается и несколько десятков заводов уже запустились либо находятся на этапе запуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за неделю заметно подорожали арбузы. Фермеры подняли стоимость ягоды в среднем на 42%. В ближайшее время это скажется и на розничных расценках.

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