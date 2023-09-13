Цены подскочили на 42% за неделю: в Украине началось резкое подорожание арбузов

В Украине за неделю заметно подорожали арбузы. Фермеры подняли стоимость ягоды в среднем на 42%. В ближайшее время это скажется и на розничных расценках. Пока же арбузы в крупных торговых сетях продают по 15-22 грн/кг, а на оптово-розничных рынках – по 12-18 грн/кг.

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Как объяснили аналитики EastFruit, резкое подорожание произошло из-за дисбаланса спроса и предложения. Сезон средних сортов арбуза уже закончился, а вместе с тем резко упало предложение продукции на рынке.

Дело в том, что у многих украинских бахчеводов в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию в последние 2 недели продолжает стремительно расти.

"За прошлую неделю цены на арбузы в украинских хозяйствах выросли в среднем на 42%, фермеры готовы вести отгрузку этих бахчевых по 8-15 грн/кг. Несмотря на существенное подорожание в сегменте бахчевых, арбузы сегодня в Украине стоят в среднем на 50% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года", – добавили аналитики.

Как показал мониторинг OBOZREVATEL, по состоянию на 13 сентября арбузы на оптово-розничном рынке "Столичный" продают в среднем по 12 грн/кг. На львовском "Шуваре" цены выше – в среднем 16 грн/кг за импортную ягоду и 18 грн/кг за отечественную.

В супермаркетах тоже наблюдается разброс цен. Например, "Варус" предлагает арбузы по 15 грн/кг (цена акционная), а "АТБ" – уже по 21,59 грн. В "Метро" цена килограмма ягоды составляет 16,54 грн, а в "Новусе" – 15,99 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за год ощутимо выросли цены практически на всю еду. С августа 2022 года по август 2023-го она подорожала на 7,7%. Больше всего – яйца, сразу на 35,4%.

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