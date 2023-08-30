Сигареты и "хитсы" не будут продавать в Duty Free: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9315, вводящий временный запрет на продажу в Duty Free всех сигарет, "хитсов" и других никотиносодержащих продуктов. Предполагается, что это поможет перекрыть "табачный схематоз" на границах во время войны. В силу документ вступит 1 сентября 2023 года.

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"Прощай, схема! Президент подписал закон об ограничении продажи сигарет и алкоголя через Duty Free. С 1 сентября вступает в силу", – прокомментировал это замглавы профильного комитета Верховной Рады, инициатор законопроекта Ярослав Железняк.

При этом ранее он сообщил, что благодаря этому закону удастся увеличить поступление в Госбюджет. Речь, по словам нардепа, о 5-7 млрд грн в год.

Напомним: Duty Free – система беспошлинной торговли а границах стран, а также в международных зонах аэропортов, морских портов, на пассажирских судах (воздушных и морских). В магазинах Duty Free можно купить товары без уплаты пошлин.

Что запретят продавать в Duty Free

Как объяснял ранее глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев, документом предлагается на время военного положения запретить размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) табачных изделий. При чем речь идет обо всех товарных позициях 2401-2404 согласно УКТ ВЭД. Это:

2401 – табачное сырье, табачные отходы;

2402 – сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты с табаком или его заменителями;

2403 – другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства, "гомогенный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции;

2404 – продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения, а также другие никотиносодержащие продукты, что предназначены для обеспечения поступления никотина в тело человека.

"Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", – объяснил Гетманцев.

Почему это важно

Объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достиг 20,2%. Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.

При этом главная часть "нелегала" – это именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что свидетельствует о махинациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, НАПК внесло две ведущие табачные компании мира – Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI) – в список международных спонсоров войны. Им, в частности, принадлежат табачные бренды Marlboro, Parliament, Bond, L&M, HEETS, Winston, LD, Sobranie и многие другие. Попадание в перечень грозит компаниям серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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